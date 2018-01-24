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رئيس البرلمان الفنزويلي يعين نفسه رئيساً للبلاد.. و"ترامب" يعترف به

الرئيس الأميركي دعا لتأييد "غوايدو"

أعلن ‎رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم (الأربعاء)، تعيين نفسه "رئيساً" للبلاد، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرت قناة "فرانس 24".

في غضون ذلك، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخوان غوايدو قائماً بأعمال الرئيس بدلاً من "مادور".


ودعا الرئيس الأميركي الدول الغربية للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي كرئيس للبلاد.

وتعهد "ترامب" بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس البرلمان الفنزويلي يعين نفسه رئيساً للبلاد.. و"ترامب" يعترف به
سبق

أعلن ‎رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم (الأربعاء)، تعيين نفسه "رئيساً" للبلاد، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرت قناة "فرانس 24".

في غضون ذلك، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخوان غوايدو قائماً بأعمال الرئيس بدلاً من "مادور".


ودعا الرئيس الأميركي الدول الغربية للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي كرئيس للبلاد.

وتعهد "ترامب" بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:38 PM

رئيس البرلمان الفنزويلي يعين نفسه رئيساً للبلاد.. و"ترامب" يعترف به

الرئيس الأميركي دعا لتأييد "غوايدو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,248

أعلن ‎رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم (الأربعاء)، تعيين نفسه "رئيساً" للبلاد، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرت قناة "فرانس 24".

في غضون ذلك، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخوان غوايدو قائماً بأعمال الرئيس بدلاً من "مادور".


ودعا الرئيس الأميركي الدول الغربية للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي كرئيس للبلاد.

وتعهد "ترامب" بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا.

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