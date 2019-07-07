النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المياه الآسنة تحاصر منازل ومسجد "الجعرانة" في مكة المكرمة

الأهالي يطالبون بسرعة تدخل الجهات المختصة

ناشد أهالي الجعرانة بمكة المكرمة؛ الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع لإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المياه الآسنة التي تحاصر منازلهم منذ سنوات، دون حلول تذكر.

وأكد الأهالي أن مسجد الجعرانة "مسجد رسول الله" أيضًا لم يكن في منأى عن تلك المياه التي تحاصره؛ ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة.

وأعرب الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق"، عن استيائهم الشديد من الوضع المزري الذي وصل له الحي الواقع بجوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، مطالبين بسرعة تدخل الجهات ذات العلاقة للوقوف على الحي، لافتين إلى أن معاناتهم مع انتشار المياه الآسنة ليست وليدة اللحظة، بل مستمرة منذ وقت ليس بالقصير.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بإنقاذهم من معاناة المياه الآسنة، وإنقاذ المسجد من تلك المياه، لا سيما أنه يشهد على مدار الساعة أعدادًا كبيرة من الزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المياه الآسنة تحاصر منازل ومسجد "الجعرانة" في مكة المكرمة
سبق

ناشد أهالي الجعرانة بمكة المكرمة؛ الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع لإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المياه الآسنة التي تحاصر منازلهم منذ سنوات، دون حلول تذكر.

وأكد الأهالي أن مسجد الجعرانة "مسجد رسول الله" أيضًا لم يكن في منأى عن تلك المياه التي تحاصره؛ ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة.

وأعرب الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق"، عن استيائهم الشديد من الوضع المزري الذي وصل له الحي الواقع بجوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، مطالبين بسرعة تدخل الجهات ذات العلاقة للوقوف على الحي، لافتين إلى أن معاناتهم مع انتشار المياه الآسنة ليست وليدة اللحظة، بل مستمرة منذ وقت ليس بالقصير.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بإنقاذهم من معاناة المياه الآسنة، وإنقاذ المسجد من تلك المياه، لا سيما أنه يشهد على مدار الساعة أعدادًا كبيرة من الزوار.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:50 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:39 PM

المياه الآسنة تحاصر منازل ومسجد "الجعرانة" في مكة المكرمة

الأهالي يطالبون بسرعة تدخل الجهات المختصة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,974

ناشد أهالي الجعرانة بمكة المكرمة؛ الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع لإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المياه الآسنة التي تحاصر منازلهم منذ سنوات، دون حلول تذكر.

وأكد الأهالي أن مسجد الجعرانة "مسجد رسول الله" أيضًا لم يكن في منأى عن تلك المياه التي تحاصره؛ ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة.

وأعرب الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق"، عن استيائهم الشديد من الوضع المزري الذي وصل له الحي الواقع بجوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، مطالبين بسرعة تدخل الجهات ذات العلاقة للوقوف على الحي، لافتين إلى أن معاناتهم مع انتشار المياه الآسنة ليست وليدة اللحظة، بل مستمرة منذ وقت ليس بالقصير.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بإنقاذهم من معاناة المياه الآسنة، وإنقاذ المسجد من تلك المياه، لا سيما أنه يشهد على مدار الساعة أعدادًا كبيرة من الزوار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,719
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,540
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة