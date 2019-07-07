المياه الآسنة تحاصر منازل ومسجد "الجعرانة" في مكة المكرمة

الأهالي يطالبون بسرعة تدخل الجهات المختصة

ناشد أهالي الجعرانة بمكة المكرمة؛ الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع لإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المياه الآسنة التي تحاصر منازلهم منذ سنوات، دون حلول تذكر.



وأكد الأهالي أن مسجد الجعرانة "مسجد رسول الله" أيضًا لم يكن في منأى عن تلك المياه التي تحاصره؛ ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة.



وأعرب الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق"، عن استيائهم الشديد من الوضع المزري الذي وصل له الحي الواقع بجوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجعرانة، مطالبين بسرعة تدخل الجهات ذات العلاقة للوقوف على الحي، لافتين إلى أن معاناتهم مع انتشار المياه الآسنة ليست وليدة اللحظة، بل مستمرة منذ وقت ليس بالقصير.



وطالب الأهالي الجهات المختصة بإنقاذهم من معاناة المياه الآسنة، وإنقاذ المسجد من تلك المياه، لا سيما أنه يشهد على مدار الساعة أعدادًا كبيرة من الزوار.