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"أمين مكة" يعطي أصحاب الاستراحات المخالفة مهلة شهر للتصحيح

بعد انتشارها بين المخططات السكنية

أصدر‏ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميماً لجميع البلديات بشأن انتشار الاستراحات التجارية والخاصة ضمن المخططات السكنية بالعاصمة المقدسة بشكل مخالف، وإعطاء مهلة شهر إنذار لتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص.

وكان أمين العاصمة المقدسة وجه مطلع العام الهجري الحالي البلديات الفرعية بتشكيل فرق عمل ميدانية بكل بلدية للوقوف على الاستراحات القائمة بالمنطقة، (الخاصة والتجارية)، والتأكد من نظاميتها، وحصول التصاريح اللازمة وفق اللائحة المعتمدة، ومعالجة وضع المخالف منها نظامًا.

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"أمين مكة" يعطي أصحاب الاستراحات المخالفة مهلة شهر للتصحيح
سبق

أصدر‏ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميماً لجميع البلديات بشأن انتشار الاستراحات التجارية والخاصة ضمن المخططات السكنية بالعاصمة المقدسة بشكل مخالف، وإعطاء مهلة شهر إنذار لتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص.

وكان أمين العاصمة المقدسة وجه مطلع العام الهجري الحالي البلديات الفرعية بتشكيل فرق عمل ميدانية بكل بلدية للوقوف على الاستراحات القائمة بالمنطقة، (الخاصة والتجارية)، والتأكد من نظاميتها، وحصول التصاريح اللازمة وفق اللائحة المعتمدة، ومعالجة وضع المخالف منها نظامًا.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
07:55 PM

"أمين مكة" يعطي أصحاب الاستراحات المخالفة مهلة شهر للتصحيح

بعد انتشارها بين المخططات السكنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,201

أصدر‏ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تعميماً لجميع البلديات بشأن انتشار الاستراحات التجارية والخاصة ضمن المخططات السكنية بالعاصمة المقدسة بشكل مخالف، وإعطاء مهلة شهر إنذار لتصحيح أوضاعهم حسب الاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص.

وكان أمين العاصمة المقدسة وجه مطلع العام الهجري الحالي البلديات الفرعية بتشكيل فرق عمل ميدانية بكل بلدية للوقوف على الاستراحات القائمة بالمنطقة، (الخاصة والتجارية)، والتأكد من نظاميتها، وحصول التصاريح اللازمة وفق اللائحة المعتمدة، ومعالجة وضع المخالف منها نظامًا.

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