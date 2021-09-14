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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في لحج

أثناء تجسسها على اللواء الخامس

أسقطت المضادات الجوية في اللواء الخامس بالجيش الوطني اليمني، مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء منطقة ردفــان في محافظة لحج.

وأوضح اللواء الخامس، عبر حسابه على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد، وجرى التعامل معها بالمضادات الأرضية.

وأضاف أن مضادات السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس تعامل مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية وأطلق عليها وابلاً من النيران، وأسقطها في الجبال المحاذية للمعسكر.

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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في لحج
سبق

أسقطت المضادات الجوية في اللواء الخامس بالجيش الوطني اليمني، مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء منطقة ردفــان في محافظة لحج.

وأوضح اللواء الخامس، عبر حسابه على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد، وجرى التعامل معها بالمضادات الأرضية.

وأضاف أن مضادات السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس تعامل مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية وأطلق عليها وابلاً من النيران، وأسقطها في الجبال المحاذية للمعسكر.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:30 PM

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في لحج

أثناء تجسسها على اللواء الخامس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقطت المضادات الجوية في اللواء الخامس بالجيش الوطني اليمني، مساء اليوم (الثلاثاء)، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في سماء منطقة ردفــان في محافظة لحج.

وأوضح اللواء الخامس، عبر حسابه على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد، وجرى التعامل معها بالمضادات الأرضية.

وأضاف أن مضادات السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس تعامل مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية وأطلق عليها وابلاً من النيران، وأسقطها في الجبال المحاذية للمعسكر.

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