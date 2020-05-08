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الكوري "سون" نجم توتنهام ضمن أفضل المجندين في بلاده

اجتاز الخدمة العسكرية الإلزامية

اختير سون هيونغ لاعب نادي توتنهام هوتسبر، ضمن أفضل خمسة مجندين، وذلك بعدما أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، يوم الجمعة في كوريا الجنوبية.

ونشرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية صورة لسون وهو يحمل بندقية ويقوم بأداء التحية العسكرية، بعدما أنهى الخدمة بشكل رسمي.


ويشار إلى أن القانون في كوريا الجنوبية ينص على أن جميع الرجال البالغين والقادرين يجب أن يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية لمدة عامين.

ولكن سون حصل على تخفيض للخدمة العسكرية، وذلك بعد المساهمة في الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا.

وبدأ سون بتأدية الخدمة العسكرية الشهر الماضي، وتم اختياره في نهاية الخدمة ضمن أفضل خمسة مجندين من ضمن 157 مجنداً في ذات الدفعة.

وقال متحدث عسكري: سون قام بعمل مميز واستثنائي خلال التدريبات، بما في ذلك المبادئ العسكرية وتدريبات الأمن.

كوريا الجنوبية توتنهام سون هيونغ الخدمة العسكرية الإلزامية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الكوري "سون" نجم توتنهام ضمن أفضل المجندين في بلاده
سبق

اختير سون هيونغ لاعب نادي توتنهام هوتسبر، ضمن أفضل خمسة مجندين، وذلك بعدما أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، يوم الجمعة في كوريا الجنوبية.

ونشرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية صورة لسون وهو يحمل بندقية ويقوم بأداء التحية العسكرية، بعدما أنهى الخدمة بشكل رسمي.


ويشار إلى أن القانون في كوريا الجنوبية ينص على أن جميع الرجال البالغين والقادرين يجب أن يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية لمدة عامين.

ولكن سون حصل على تخفيض للخدمة العسكرية، وذلك بعد المساهمة في الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا.

وبدأ سون بتأدية الخدمة العسكرية الشهر الماضي، وتم اختياره في نهاية الخدمة ضمن أفضل خمسة مجندين من ضمن 157 مجنداً في ذات الدفعة.

وقال متحدث عسكري: سون قام بعمل مميز واستثنائي خلال التدريبات، بما في ذلك المبادئ العسكرية وتدريبات الأمن.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:57 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:47 PM

الكوري "سون" نجم توتنهام ضمن أفضل المجندين في بلاده

اجتاز الخدمة العسكرية الإلزامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,616

اختير سون هيونغ لاعب نادي توتنهام هوتسبر، ضمن أفضل خمسة مجندين، وذلك بعدما أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، يوم الجمعة في كوريا الجنوبية.

ونشرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية صورة لسون وهو يحمل بندقية ويقوم بأداء التحية العسكرية، بعدما أنهى الخدمة بشكل رسمي.


ويشار إلى أن القانون في كوريا الجنوبية ينص على أن جميع الرجال البالغين والقادرين يجب أن يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية لمدة عامين.

ولكن سون حصل على تخفيض للخدمة العسكرية، وذلك بعد المساهمة في الفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا.

وبدأ سون بتأدية الخدمة العسكرية الشهر الماضي، وتم اختياره في نهاية الخدمة ضمن أفضل خمسة مجندين من ضمن 157 مجنداً في ذات الدفعة.

وقال متحدث عسكري: سون قام بعمل مميز واستثنائي خلال التدريبات، بما في ذلك المبادئ العسكرية وتدريبات الأمن.

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