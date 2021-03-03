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دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على "معايير الاعتماد البرامجي"

تساهم في نقل الخبرات والممارسات المميزة وتحديد نقاط الضعف وطرق التحسين والتطوير

نفّذت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة التطوير والجودة، دورة تدريبية بعنوان "معايير الاعتماد البرامجي وكيفية قياسها بمقاييس التقويم الذاتي"، قدّمها عميد العمادة الدكتور عدنان الورثان، بحضور وكلاء ووكيلات التطوير والجودة ومنسقي ومنسقات الجودة، وكذلك أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالأقسام العلمية.

وتُعد هذه الدورة هي الرابعة من نوعها؛ حيث وصل عدد المستفيدين الحاضرين لهذه الدورات إلى ما يقارب 280 من منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والعمادات المساندة، وقد أوضحت هذه الدورة أهمية الاستعداد للاعتماد البرامجي من الأقسام العلمية بالكليات والتي تستعد لتهيئة برامجها الأكاديمية.

وتعتبر هذه الدورة مقدمة للزيارات التبادلية التي ستنطلق اليوم الأربعاء 19/ 7/ 1442هـ، والتي ستساهم في نقل والاستفادة من الخبرات والممارسات المميزة؛ ليتم من خلالها تحديد نقاط الضعف واكتشاف نقاط القوة وطرق التحسين والتطوير؛ لتتمكن من تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي ومعاييره ومؤشرات قياسها.

واختتم عميد عمادة التطوير والجودة، تأكيده بأن برامج الجامعة لديها القدرة والمهارة على أن تحقق معايير الاعتماد البرامجي والوصول إلى تحقيق أهدافها المحددة.

جامعة شقراء

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دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على "معايير الاعتماد البرامجي"
سبق

نفّذت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة التطوير والجودة، دورة تدريبية بعنوان "معايير الاعتماد البرامجي وكيفية قياسها بمقاييس التقويم الذاتي"، قدّمها عميد العمادة الدكتور عدنان الورثان، بحضور وكلاء ووكيلات التطوير والجودة ومنسقي ومنسقات الجودة، وكذلك أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالأقسام العلمية.

وتُعد هذه الدورة هي الرابعة من نوعها؛ حيث وصل عدد المستفيدين الحاضرين لهذه الدورات إلى ما يقارب 280 من منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والعمادات المساندة، وقد أوضحت هذه الدورة أهمية الاستعداد للاعتماد البرامجي من الأقسام العلمية بالكليات والتي تستعد لتهيئة برامجها الأكاديمية.

وتعتبر هذه الدورة مقدمة للزيارات التبادلية التي ستنطلق اليوم الأربعاء 19/ 7/ 1442هـ، والتي ستساهم في نقل والاستفادة من الخبرات والممارسات المميزة؛ ليتم من خلالها تحديد نقاط الضعف واكتشاف نقاط القوة وطرق التحسين والتطوير؛ لتتمكن من تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي ومعاييره ومؤشرات قياسها.

واختتم عميد عمادة التطوير والجودة، تأكيده بأن برامج الجامعة لديها القدرة والمهارة على أن تحقق معايير الاعتماد البرامجي والوصول إلى تحقيق أهدافها المحددة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:10 PM

دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على "معايير الاعتماد البرامجي"

تساهم في نقل الخبرات والممارسات المميزة وتحديد نقاط الضعف وطرق التحسين والتطوير

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فلاح الجوفان - شقراء
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نفّذت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة التطوير والجودة، دورة تدريبية بعنوان "معايير الاعتماد البرامجي وكيفية قياسها بمقاييس التقويم الذاتي"، قدّمها عميد العمادة الدكتور عدنان الورثان، بحضور وكلاء ووكيلات التطوير والجودة ومنسقي ومنسقات الجودة، وكذلك أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالأقسام العلمية.

وتُعد هذه الدورة هي الرابعة من نوعها؛ حيث وصل عدد المستفيدين الحاضرين لهذه الدورات إلى ما يقارب 280 من منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والعمادات المساندة، وقد أوضحت هذه الدورة أهمية الاستعداد للاعتماد البرامجي من الأقسام العلمية بالكليات والتي تستعد لتهيئة برامجها الأكاديمية.

وتعتبر هذه الدورة مقدمة للزيارات التبادلية التي ستنطلق اليوم الأربعاء 19/ 7/ 1442هـ، والتي ستساهم في نقل والاستفادة من الخبرات والممارسات المميزة؛ ليتم من خلالها تحديد نقاط الضعف واكتشاف نقاط القوة وطرق التحسين والتطوير؛ لتتمكن من تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي ومعاييره ومؤشرات قياسها.

واختتم عميد عمادة التطوير والجودة، تأكيده بأن برامج الجامعة لديها القدرة والمهارة على أن تحقق معايير الاعتماد البرامجي والوصول إلى تحقيق أهدافها المحددة.

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