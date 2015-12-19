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جازان.. مصادرة 1046 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستهلاك

خلال الأسبوع الماضي أثناء 240 جولة تفتيشية

تواصل بلدية محافظة صامطة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية، جولاتها الميدانية لمتابعة أنشطة المراكز التجارية والمطاعم.

كما تواصل متابعة الباعة الجائلين ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية، إضافة للتأكد من الأطعمة المقدمة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، إن قسم الرقابة الصحية نفذ خلال الأسبوع الماضي 240 جولة تفتيشية تم خلالها مصادرة "1046" كيلو جراماً من الخضروات والذرة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق ثلاثة محلات لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

وأضاف "الحكمي" أنه تم تنفيذ 79 جولة على عربات الباعة الجائلين، وكذلك تحرير 69 مخالفة لعدد من المحلات التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وأشار "الحكمي" إلى أن الفرق الرقابية في بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية وبواقع 161 جولة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية، وأيضاً من المواد المستخدمة وأماكن حفظها.

وأكد "الحكمي" أن هذه الجولات على منافذ بيع الأطعمة والمحلات التجارية والباعة الجائلين، تأتي ضمن أعمالهم اليومية للتأكد من تطبيقها كل الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة والأطعمة المقدمة وسلامتها.

ودعا "الحكمي" المواطن والمقيم للتواصل على الرقم الموحد للبلاغات 940 في حال وجود ملاحظات ليتم التعامل معها في حينه.

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جازان.. مصادرة 1046 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستهلاك
سبق

تواصل بلدية محافظة صامطة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية، جولاتها الميدانية لمتابعة أنشطة المراكز التجارية والمطاعم.

كما تواصل متابعة الباعة الجائلين ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية، إضافة للتأكد من الأطعمة المقدمة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، إن قسم الرقابة الصحية نفذ خلال الأسبوع الماضي 240 جولة تفتيشية تم خلالها مصادرة "1046" كيلو جراماً من الخضروات والذرة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق ثلاثة محلات لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

وأضاف "الحكمي" أنه تم تنفيذ 79 جولة على عربات الباعة الجائلين، وكذلك تحرير 69 مخالفة لعدد من المحلات التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وأشار "الحكمي" إلى أن الفرق الرقابية في بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية وبواقع 161 جولة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية، وأيضاً من المواد المستخدمة وأماكن حفظها.

وأكد "الحكمي" أن هذه الجولات على منافذ بيع الأطعمة والمحلات التجارية والباعة الجائلين، تأتي ضمن أعمالهم اليومية للتأكد من تطبيقها كل الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة والأطعمة المقدمة وسلامتها.

ودعا "الحكمي" المواطن والمقيم للتواصل على الرقم الموحد للبلاغات 940 في حال وجود ملاحظات ليتم التعامل معها في حينه.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
07:45 PM

جازان.. مصادرة 1046 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستهلاك

خلال الأسبوع الماضي أثناء 240 جولة تفتيشية

A A A
عمر عريبي - الرياض
3
523

تواصل بلدية محافظة صامطة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية، جولاتها الميدانية لمتابعة أنشطة المراكز التجارية والمطاعم.

كما تواصل متابعة الباعة الجائلين ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية، إضافة للتأكد من الأطعمة المقدمة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، إن قسم الرقابة الصحية نفذ خلال الأسبوع الماضي 240 جولة تفتيشية تم خلالها مصادرة "1046" كيلو جراماً من الخضروات والذرة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق ثلاثة محلات لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

وأضاف "الحكمي" أنه تم تنفيذ 79 جولة على عربات الباعة الجائلين، وكذلك تحرير 69 مخالفة لعدد من المحلات التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وأشار "الحكمي" إلى أن الفرق الرقابية في بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية وبواقع 161 جولة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية، وأيضاً من المواد المستخدمة وأماكن حفظها.

وأكد "الحكمي" أن هذه الجولات على منافذ بيع الأطعمة والمحلات التجارية والباعة الجائلين، تأتي ضمن أعمالهم اليومية للتأكد من تطبيقها كل الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة والأطعمة المقدمة وسلامتها.

ودعا "الحكمي" المواطن والمقيم للتواصل على الرقم الموحد للبلاغات 940 في حال وجود ملاحظات ليتم التعامل معها في حينه.

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