احتدام منافسات مسابقة "الشداد" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ديربي "كويتي - سعودي" قوي.. وصفقات مليونية

احتدمت منافسات مسابقة "الشداد"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

انحصر التنافس في المسابقة بين المواطن السعودي حمد بن عوضه المري، الحاصل على المركز الأول في ترتيب المسابقة بـ484 نقطة.

فيما جاء المواطن الكويتي دبوس بن مبارك الدبوس، في المركز الثاني بـ348 نقطة.

وأحدثت مسابقة "الشداد" المستحدثة في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد شمال شرق الرياض، حراكاً اقتصادياً كبيراً.

وأشعلت سوق الفرديات بعقد صفقات مليونية على مستوى الشراء أو الإيجار، حيث شهدت أشواط فردي المغاتير "دق وجل وقعدان" إبرام عقود مليونية لشراء واستئجار الفرديات، بهدف تعزيز حظوظ المتسابقين وحصد أكثر عدد من النقاط.

وجائزة "الشداد" هي المسابقة الوحيدة في منافسات مزاين الإبل، التي يتشارك بها جميع الملَّاك من مختلف الألوان، ولا تعتمد على المنافسات المباشرة، ويُتوَّج بطل واحد فقط في كل نسخة بعد تحقيقه أكثر عدد من نقاط.