صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس، من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الباحة: القبض على 8 وافدين وإحالتهم للنيابة العامة إثر مشاجرة جماعية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-30 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس، من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 10:08 PM

اخر تعديل 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 04:02 AM

شرطة الباحة: القبض على 8 وافدين وإحالتهم للنيابة العامة إثر مشاجرة جماعية تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والسادس.. من جنسيات عربية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس، من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.