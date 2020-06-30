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شرطة الباحة: القبض على 8 وافدين وإحالتهم للنيابة العامة إثر مشاجرة جماعية

تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والسادس.. من جنسيات عربية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس، من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الباحة: القبض على 8 وافدين وإحالتهم للنيابة العامة إثر مشاجرة جماعية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس، من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:08 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
04:02 AM

شرطة الباحة: القبض على 8 وافدين وإحالتهم للنيابة العامة إثر مشاجرة جماعية

تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الثاني والسادس.. من جنسيات عربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
3
7,968

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس، من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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