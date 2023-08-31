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الهلال يعاود الركض.. ويواجه الكويت الكويتي السبت

"جانغ هيون سو" يغيب لمدة يومين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقاءً وديًا، السبت المقبل، أمام نظيره "الكويت الكويتي" على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ميدانيًا استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، بعـد أن منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم الفريق" راحة لمدة ثلاثة أيام، وذلك نظير توقف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.


واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ومنح المدير الفني البرتغالي "جارديم" اللاعب الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" راحة لمدة يومين إضافيين، على أن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعاود الركض.. ويواجه الكويت الكويتي السبت
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقاءً وديًا، السبت المقبل، أمام نظيره "الكويت الكويتي" على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ميدانيًا استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، بعـد أن منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم الفريق" راحة لمدة ثلاثة أيام، وذلك نظير توقف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.


واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ومنح المدير الفني البرتغالي "جارديم" اللاعب الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" راحة لمدة يومين إضافيين، على أن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس المقبل.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:50 PM

الهلال يعاود الركض.. ويواجه الكويت الكويتي السبت

"جانغ هيون سو" يغيب لمدة يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقاءً وديًا، السبت المقبل، أمام نظيره "الكويت الكويتي" على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ميدانيًا استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، بعـد أن منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم الفريق" راحة لمدة ثلاثة أيام، وذلك نظير توقف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.


واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.

ومنح المدير الفني البرتغالي "جارديم" اللاعب الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" راحة لمدة يومين إضافيين، على أن يشارك في تدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس المقبل.

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