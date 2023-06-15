انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .
وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان.
وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان".
انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة
بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا
انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .
وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان.
وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان".
انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .
انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة
بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا
انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .
وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في فرسان.
وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان".