انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار . ‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان. وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة محمد المواسي سبق 2020-06-15 انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .



‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.



وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 07:31 PM

انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا





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انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .



‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.



وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".