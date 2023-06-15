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انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة

بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا

انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .

‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.

وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

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انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة
سبق

انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .

‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.

وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
07:31 PM

انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة

بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا

A A A
محمد المواسي - جازان
3
1,800

انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .

‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.

وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

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