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سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا

أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".

وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا
سبق

أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".

وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
09:57 PM

سييرا : متحمسون لمواجهة العهد .. والأجانب الخمسة ستشاهدونهم غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وقال في المؤتمر الصحفي:"متحمسون لبدء منافسة في بطولة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب".

وأضاف: لا يمكن أن نتحدث عن ضغط المباريات خلال الأيام العشرة القادمة والإرهاق إلا بعد المواجهة الرابعة.

وعن الأجانب الخمسة الذين سيخوضون مباراة الغد قال:" ستشاهدونهم غدًا".

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