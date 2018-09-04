إنهاء معاناة شاب بكلية واحدة في مستشفى القريات العام

فريق طبي أزال كيساً دهنياً في الجزء العلوي منها

أجرى فريق طبي بمستشفى القريات العام عملية جراحية لشاب بكلية واحدة، بعدما راجع المستشفى وهو يعاني من آلام في الخاصرة اليسرى.

وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين وجود كيس دهني في الجزء العلوي من الكلية بحجم 10سم *5سم؛ ما استدعى إدخال الشاب إلى غرفة العمليات، وإزالة الكيس مع المحافظة على مكونات وتركيب الكلية الواحدة لحماية المريض من التعرض لفشل كلوي وارتفاع بالضغط.

ويعود السبب إلى اتصال الكيس الدهني مع حويصلات الكلية التي تشكل العمل الجوهري لها.

وأزال الفريق الورم الدهني وملأ التجويف بالدهن المحيط بالكلية، وحافظ على عملها بشكل سليم، بإذن الله.

يذكر أن "صحة القريات" وفرت كافة الإمكانات اللازمة لإجراء مثل تلك العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.