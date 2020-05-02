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"الدخيني": مسح "كورونا" شامل لجميع المنشآت بالمملكة.. مدته بين 10 إلى 15 دقيقة

سرية المعلومات للأفراد والمؤسسات.. متاحة لراسمي السياسات ومتخذي القرار

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني أن المسح موجه بشكل خاص للمنشآت في المملكة العربية السعودية، ويساعد راسمي السياسات ومتخذي القرار في بناء استراتيجيات وآليات لدعم استقرار المنشآت في السعودية، وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي.

وأضاف "الدخيني": يهدف المسح إلى قياس تأثير فيروس "كورونا" المستجد على المنشآت في المملكة، وقال: المسح بسيط مدته بين 10 إلى 15 دقيقة ومتاح عبر الإنترنت.

وأكد "الدخيني" سرية البيانات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، وهي متاحة كما ذكر لراسمي السياسات ومتخذي القرار.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدخيني": مسح "كورونا" شامل لجميع المنشآت بالمملكة.. مدته بين 10 إلى 15 دقيقة
سبق

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني أن المسح موجه بشكل خاص للمنشآت في المملكة العربية السعودية، ويساعد راسمي السياسات ومتخذي القرار في بناء استراتيجيات وآليات لدعم استقرار المنشآت في السعودية، وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي.

وأضاف "الدخيني": يهدف المسح إلى قياس تأثير فيروس "كورونا" المستجد على المنشآت في المملكة، وقال: المسح بسيط مدته بين 10 إلى 15 دقيقة ومتاح عبر الإنترنت.

وأكد "الدخيني" سرية البيانات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، وهي متاحة كما ذكر لراسمي السياسات ومتخذي القرار.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
04:31 PM

"الدخيني": مسح "كورونا" شامل لجميع المنشآت بالمملكة.. مدته بين 10 إلى 15 دقيقة

سرية المعلومات للأفراد والمؤسسات.. متاحة لراسمي السياسات ومتخذي القرار

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
13,373

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني أن المسح موجه بشكل خاص للمنشآت في المملكة العربية السعودية، ويساعد راسمي السياسات ومتخذي القرار في بناء استراتيجيات وآليات لدعم استقرار المنشآت في السعودية، وذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" اليومي.

وأضاف "الدخيني": يهدف المسح إلى قياس تأثير فيروس "كورونا" المستجد على المنشآت في المملكة، وقال: المسح بسيط مدته بين 10 إلى 15 دقيقة ومتاح عبر الإنترنت.

وأكد "الدخيني" سرية البيانات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، وهي متاحة كما ذكر لراسمي السياسات ومتخذي القرار.

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