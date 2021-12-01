البيشي يرزق بالعنود

رزق عبدالعزيز البيشي، من منسوبي معهد الإدارة العامة بالرياض، بمولودة جميلة اتفق وحرمه على تسميتها "العنود".
جعلها الله من مواليد السعادة والفرح.
رزق عبدالعزيز البيشي، من منسوبي معهد الإدارة العامة بالرياض، بمولودة جميلة اتفق وحرمه على تسميتها "العنود".
جعلها الله من مواليد السعادة والفرح.
رزق عبدالعزيز البيشي، من منسوبي معهد الإدارة العامة بالرياض، بمولودة جميلة اتفق وحرمه على تسميتها "العنود".
جعلها الله من مواليد السعادة والفرح.
رزق عبدالعزيز البيشي، من منسوبي معهد الإدارة العامة بالرياض، بمولودة جميلة اتفق وحرمه على تسميتها "العنود".
جعلها الله من مواليد السعادة والفرح.