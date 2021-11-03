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"أمانة مكة" تنظم فعالية المشي لمسافة 7 كلم للحفاظ على القطط البرية

للتوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم

تنظم أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- مبادرة كات ووك "Catwalk" إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية، بممشى النسيم بمكة المكرمة يوم السبت المقبل.

وتهدف المبادرة التطوعية التي تنظمها الأمانة، إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسوف يقطع المشاركون في المبادرة مسافة 7 كيلومترات، إضافة إلى تخصيص مسافات قصيرة لمشاركة العائلات والأطفال هذه المسيرة، وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك.

وأشارت الأمانة إلى أن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/qr53v9xHwexgsnUF8، تحت إشراف إدارة التطوع البلدي بالأمانة؛ لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة وتشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي.

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"أمانة مكة" تنظم فعالية المشي لمسافة 7 كلم للحفاظ على القطط البرية
سبق

تنظم أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- مبادرة كات ووك "Catwalk" إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية، بممشى النسيم بمكة المكرمة يوم السبت المقبل.

وتهدف المبادرة التطوعية التي تنظمها الأمانة، إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسوف يقطع المشاركون في المبادرة مسافة 7 كيلومترات، إضافة إلى تخصيص مسافات قصيرة لمشاركة العائلات والأطفال هذه المسيرة، وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك.

وأشارت الأمانة إلى أن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/qr53v9xHwexgsnUF8، تحت إشراف إدارة التطوع البلدي بالأمانة؛ لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة وتشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:05 PM

"أمانة مكة" تنظم فعالية المشي لمسافة 7 كلم للحفاظ على القطط البرية

للتوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,171

تنظم أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- مبادرة كات ووك "Catwalk" إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات؛ لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية، بممشى النسيم بمكة المكرمة يوم السبت المقبل.

وتهدف المبادرة التطوعية التي تنظمها الأمانة، إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة بإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسوف يقطع المشاركون في المبادرة مسافة 7 كيلومترات، إضافة إلى تخصيص مسافات قصيرة لمشاركة العائلات والأطفال هذه المسيرة، وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك.

وأشارت الأمانة إلى أن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي https://forms.gle/qr53v9xHwexgsnUF8، تحت إشراف إدارة التطوع البلدي بالأمانة؛ لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة وتشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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