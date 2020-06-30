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كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الفيروس بدأ ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفاً و800 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفاً و800 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:28 AM

كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الفيروس بدأ ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس ينتشر خارج منطقة العاصمة الكبرى.

وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه بذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفاً و800 حالة.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عند 282 وفاة.

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