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لعودة آمنة للطلاب.. تعليم نجران يكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد

من خلال تجهيز المدارس والمقرات التعليمية وفق الإجراءات الوقائية

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1443هـ، من خلال تجهيز المدارس والمقرات التعليمية وفق الإجراءات الوقائية، وترحيل المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، أن الإدارة أنهت عمليات ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية بنين وبنات؛ لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، تتضمن تطبيق الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات، لتوزيع ٦٠٠ ألف كتاب على مدارس تعليم نجران، استعدادًا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ، واكتمال إيصال مقررات المرحلة الابتدائية بنين وبنات لكل المدارس بالمنطقة بنسبة ١٠٠٪، إلى جانب توزيع أكثر من ٤٥٠٠ طاولة ومقعد على المدارس، وصيانة ١٠٠ مختبر علوم في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية، و٢٥٥ فصلًا إلكترونيًّا، وتأثيث ٢١ مدرسة من مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة، و٥ رياض أطفال، وتأمين ٣٣ فصلًا بشاشات تفاعلية حديثة بمدارس المنطقة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن إدارة المباني بتعليم المنطقة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية؛ حيث بلغت عقود الصيانة والنظافة ١٤ عقدًا بتكلفة تبلغ أكثر من ٥٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى استلام عدد من المباني التعليمية الجديدة، التي سينطلق العمل بها مطلع العام الدراسي القادم.

وبلغت المشاريع المدرسية المنفذة استعدادًا للعام الدراسي القادم أكثر من ٧٥ مشروعًا، ما بين مشاريع استلام مبانٍ تعليمية حديثة، والترميم والتأهيل والصيانة، وتجهيزات الطفولة المبكرة الجديدة، وعقود الأمن والسلامة المدرسية، والصالات الرياضية بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ١٢٦ مليون ريال.

فيما تباشر فِرَق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات؛ لضمان بيئات تربوية آمنة وإكمال استقبال المنظومة الإدارية والتعليمية المدرسية، والتنسيق مع الصحة المدرسية لصرف المعقمات والأدوات الوقائية الصحية على مدارس التعليم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأتاحت إدارة التعليم بالمنطقة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة، لمنسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات تلقي لقاح كورونا بمراكزها المتعددة بالمنطقة ومحافظاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لعودة آمنة للطلاب.. تعليم نجران يكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد
سبق

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1443هـ، من خلال تجهيز المدارس والمقرات التعليمية وفق الإجراءات الوقائية، وترحيل المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، أن الإدارة أنهت عمليات ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية بنين وبنات؛ لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، تتضمن تطبيق الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات، لتوزيع ٦٠٠ ألف كتاب على مدارس تعليم نجران، استعدادًا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ، واكتمال إيصال مقررات المرحلة الابتدائية بنين وبنات لكل المدارس بالمنطقة بنسبة ١٠٠٪، إلى جانب توزيع أكثر من ٤٥٠٠ طاولة ومقعد على المدارس، وصيانة ١٠٠ مختبر علوم في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية، و٢٥٥ فصلًا إلكترونيًّا، وتأثيث ٢١ مدرسة من مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة، و٥ رياض أطفال، وتأمين ٣٣ فصلًا بشاشات تفاعلية حديثة بمدارس المنطقة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن إدارة المباني بتعليم المنطقة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية؛ حيث بلغت عقود الصيانة والنظافة ١٤ عقدًا بتكلفة تبلغ أكثر من ٥٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى استلام عدد من المباني التعليمية الجديدة، التي سينطلق العمل بها مطلع العام الدراسي القادم.

وبلغت المشاريع المدرسية المنفذة استعدادًا للعام الدراسي القادم أكثر من ٧٥ مشروعًا، ما بين مشاريع استلام مبانٍ تعليمية حديثة، والترميم والتأهيل والصيانة، وتجهيزات الطفولة المبكرة الجديدة، وعقود الأمن والسلامة المدرسية، والصالات الرياضية بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ١٢٦ مليون ريال.

فيما تباشر فِرَق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات؛ لضمان بيئات تربوية آمنة وإكمال استقبال المنظومة الإدارية والتعليمية المدرسية، والتنسيق مع الصحة المدرسية لصرف المعقمات والأدوات الوقائية الصحية على مدارس التعليم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأتاحت إدارة التعليم بالمنطقة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة، لمنسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات تلقي لقاح كورونا بمراكزها المتعددة بالمنطقة ومحافظاتها.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:24 AM

لعودة آمنة للطلاب.. تعليم نجران يكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد

من خلال تجهيز المدارس والمقرات التعليمية وفق الإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1443هـ، من خلال تجهيز المدارس والمقرات التعليمية وفق الإجراءات الوقائية، وترحيل المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، أن الإدارة أنهت عمليات ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية بنين وبنات؛ لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي الجديد، تتضمن تطبيق الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات، لتوزيع ٦٠٠ ألف كتاب على مدارس تعليم نجران، استعدادًا للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ، واكتمال إيصال مقررات المرحلة الابتدائية بنين وبنات لكل المدارس بالمنطقة بنسبة ١٠٠٪، إلى جانب توزيع أكثر من ٤٥٠٠ طاولة ومقعد على المدارس، وصيانة ١٠٠ مختبر علوم في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية، و٢٥٥ فصلًا إلكترونيًّا، وتأثيث ٢١ مدرسة من مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة، و٥ رياض أطفال، وتأمين ٣٣ فصلًا بشاشات تفاعلية حديثة بمدارس المنطقة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن إدارة المباني بتعليم المنطقة نفذت خلال الفترة الماضية أعمال التأهيل والترميم والصيانة والتشغيل والتكييف للمباني المدرسية؛ حيث بلغت عقود الصيانة والنظافة ١٤ عقدًا بتكلفة تبلغ أكثر من ٥٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى استلام عدد من المباني التعليمية الجديدة، التي سينطلق العمل بها مطلع العام الدراسي القادم.

وبلغت المشاريع المدرسية المنفذة استعدادًا للعام الدراسي القادم أكثر من ٧٥ مشروعًا، ما بين مشاريع استلام مبانٍ تعليمية حديثة، والترميم والتأهيل والصيانة، وتجهيزات الطفولة المبكرة الجديدة، وعقود الأمن والسلامة المدرسية، والصالات الرياضية بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ١٢٦ مليون ريال.

فيما تباشر فِرَق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات؛ لضمان بيئات تربوية آمنة وإكمال استقبال المنظومة الإدارية والتعليمية المدرسية، والتنسيق مع الصحة المدرسية لصرف المعقمات والأدوات الوقائية الصحية على مدارس التعليم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

وأتاحت إدارة التعليم بالمنطقة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة نجران ومستشفى القوات المسلحة، لمنسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات تلقي لقاح كورونا بمراكزها المتعددة بالمنطقة ومحافظاتها.

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