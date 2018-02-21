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الأمن العام يعلن فتح باب التسجيل لرتبة جندي لحملة الثانوية من النساء

في الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والباحة والشرقية

أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة بشؤون التدريب فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة فأعلى، وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين عليها بعد التخرج في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

وقالت المديرية: سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً.

وأكدت المديرية أنه على المتقدمة الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في نموذج طلب التقديم حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة وللاطلاع على الشروط زيارة بوابة التوظيف لوزارة الداخلية Jobs.moi.gov.sa.

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الأمن العام يعلن فتح باب التسجيل لرتبة جندي لحملة الثانوية من النساء
سبق

أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة بشؤون التدريب فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة فأعلى، وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين عليها بعد التخرج في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

وقالت المديرية: سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً.

وأكدت المديرية أنه على المتقدمة الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في نموذج طلب التقديم حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة وللاطلاع على الشروط زيارة بوابة التوظيف لوزارة الداخلية Jobs.moi.gov.sa.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
05:13 PM

الأمن العام يعلن فتح باب التسجيل لرتبة جندي لحملة الثانوية من النساء

في الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والباحة والشرقية

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
37
85,528

أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة بشؤون التدريب فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي" لحملة الثانوية العامة فأعلى، وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين عليها بعد التخرج في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

وقالت المديرية: سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً.

وأكدت المديرية أنه على المتقدمة الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في نموذج طلب التقديم حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة وللاطلاع على الشروط زيارة بوابة التوظيف لوزارة الداخلية Jobs.moi.gov.sa.

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