النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

"اعتماد" ينفذ ورشة عمل عن "زيارات الاعتماد الأكاديمي الافتراضية"

تطرقت لمبررات المبادرة والفرص المعززة لها والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية لها

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ ورشة عمل عن بُعد، بحضور عدد من وكلاء الجامعات للجودة والتطوير وعمداء عمادات الجودة ووكلائهم في الجامعات الحكومية والأهلية، لمناقشة مبادرة الزيارات الافتراضية للاعتماد الأكاديمي التي تأتي كمقترح بديل لزيارات الاعتماد الميدانية الاعتيادية، نظرًا للظروف غير العادية والتحديات التي تواجهها مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتأتي مبادرة الزيارات الافتراضية كمبادرة نوعية يقدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للتعامل مع الوضع الراهن بمنهجية إدارة الأزمات والمخاطر لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية وكافة منسوبي المؤسسة التعليمية وأعضاء فريق المراجعة ومنسوبي المركز، وتحقيقًا لالتزامات تعاقدية تحتم مراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة.

وتعد هذه المبادرة خطوة نحو التحول الرقمي الذي تنتهجه هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدد من نشاطاتها وخدماتها.

وتطرقت ورشة العمل لمبررات مبادرة الزيارات الافتراضية والفرص المعززة لها، كما تم إطلاع المشاركين على المقارنات المرجعية الإقليمية والدولية للزيارات الافتراضية، وكذلك سياسات وإجراءات تنفيذها بما يضمن جودتها ومصداقيتها.

وتأتي ورشة العمل كخطوة مهمة في مشاركة المستفيدين في اتخاذ القرارات الحاسمة في منظومة الاعتماد الأكاديميين قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

حضر الورشة أكثر من مئة من قيادات الجامعات في مجال الجودة، وقدمها مدير عام الاعتماد المؤسسي الدكتور صالح بن علي الغامدي، ومدير عام الاعتماد البرامجي الدكتور محمد بن راشد الفهيد.

هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتماد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اعتماد" ينفذ ورشة عمل عن "زيارات الاعتماد الأكاديمي الافتراضية"
سبق

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ ورشة عمل عن بُعد، بحضور عدد من وكلاء الجامعات للجودة والتطوير وعمداء عمادات الجودة ووكلائهم في الجامعات الحكومية والأهلية، لمناقشة مبادرة الزيارات الافتراضية للاعتماد الأكاديمي التي تأتي كمقترح بديل لزيارات الاعتماد الميدانية الاعتيادية، نظرًا للظروف غير العادية والتحديات التي تواجهها مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتأتي مبادرة الزيارات الافتراضية كمبادرة نوعية يقدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للتعامل مع الوضع الراهن بمنهجية إدارة الأزمات والمخاطر لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية وكافة منسوبي المؤسسة التعليمية وأعضاء فريق المراجعة ومنسوبي المركز، وتحقيقًا لالتزامات تعاقدية تحتم مراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة.

وتعد هذه المبادرة خطوة نحو التحول الرقمي الذي تنتهجه هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدد من نشاطاتها وخدماتها.

وتطرقت ورشة العمل لمبررات مبادرة الزيارات الافتراضية والفرص المعززة لها، كما تم إطلاع المشاركين على المقارنات المرجعية الإقليمية والدولية للزيارات الافتراضية، وكذلك سياسات وإجراءات تنفيذها بما يضمن جودتها ومصداقيتها.

وتأتي ورشة العمل كخطوة مهمة في مشاركة المستفيدين في اتخاذ القرارات الحاسمة في منظومة الاعتماد الأكاديميين قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

حضر الورشة أكثر من مئة من قيادات الجامعات في مجال الجودة، وقدمها مدير عام الاعتماد المؤسسي الدكتور صالح بن علي الغامدي، ومدير عام الاعتماد البرامجي الدكتور محمد بن راشد الفهيد.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:39 PM

"اعتماد" ينفذ ورشة عمل عن "زيارات الاعتماد الأكاديمي الافتراضية"

تطرقت لمبررات المبادرة والفرص المعززة لها والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية لها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
144

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ ورشة عمل عن بُعد، بحضور عدد من وكلاء الجامعات للجودة والتطوير وعمداء عمادات الجودة ووكلائهم في الجامعات الحكومية والأهلية، لمناقشة مبادرة الزيارات الافتراضية للاعتماد الأكاديمي التي تأتي كمقترح بديل لزيارات الاعتماد الميدانية الاعتيادية، نظرًا للظروف غير العادية والتحديات التي تواجهها مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتأتي مبادرة الزيارات الافتراضية كمبادرة نوعية يقدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للتعامل مع الوضع الراهن بمنهجية إدارة الأزمات والمخاطر لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية وكافة منسوبي المؤسسة التعليمية وأعضاء فريق المراجعة ومنسوبي المركز، وتحقيقًا لالتزامات تعاقدية تحتم مراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة.

وتعد هذه المبادرة خطوة نحو التحول الرقمي الذي تنتهجه هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدد من نشاطاتها وخدماتها.

وتطرقت ورشة العمل لمبررات مبادرة الزيارات الافتراضية والفرص المعززة لها، كما تم إطلاع المشاركين على المقارنات المرجعية الإقليمية والدولية للزيارات الافتراضية، وكذلك سياسات وإجراءات تنفيذها بما يضمن جودتها ومصداقيتها.

وتأتي ورشة العمل كخطوة مهمة في مشاركة المستفيدين في اتخاذ القرارات الحاسمة في منظومة الاعتماد الأكاديميين قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

حضر الورشة أكثر من مئة من قيادات الجامعات في مجال الجودة، وقدمها مدير عام الاعتماد المؤسسي الدكتور صالح بن علي الغامدي، ومدير عام الاعتماد البرامجي الدكتور محمد بن راشد الفهيد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة