النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق.. 7 إصابات كورونا بين المصلّين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق.. 7 إصابات كورونا بين المصلّين
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:33 PM

إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق.. 7 إصابات كورونا بين المصلّين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
772

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,564
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,787

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة