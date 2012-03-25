أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد. كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق.. 7 إصابات كورونا بين المصلّين عبدالله العنزي سبق 2021-03-25 أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.



كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 12:33 PM

إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق.. 7 إصابات كورونا بين المصلّين مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها





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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوماً 364 مسجداً تم فتح 347 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.



كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.