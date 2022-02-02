الإحصاء الخليجي: 104 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 93.3 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,891 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,155,259 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 104 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.3 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 104,046,575 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,155,259 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,888,330 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,891 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.5 %.