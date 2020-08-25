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نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52227

سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
08:30 AM

نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52227

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.

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