نيجيريا: 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.
سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.فيروس كورونا الجديد
سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.
سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في نيجيريا في بيان لها أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 52227 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1002 وفاة.