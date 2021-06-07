النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:35 AM

الهند تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
0
1,216

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة