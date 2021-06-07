الهند تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.
سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.
سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.
سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 100636 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28.9 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 349186 وفاة.