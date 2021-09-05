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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة

تداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للاتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78%.

وجاءت أسهم شركات: زجاج، والإنماء، ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات: زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للاتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78%.

وجاءت أسهم شركات: زجاج، والإنماء، ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات: زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
04:01 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11335.92 نقطة

تداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للاتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78%.

وجاءت أسهم شركات: زجاج، والإنماء، ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات: زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

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