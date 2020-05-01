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"هيئة الاتصالات" تغرم أحد أشهر مقدمي الخدمات البريدية بـ 100 ألف ريال

حماية لحقوق مستفيدي الخدمات البريدية

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم الخدمات البريدية؛ وذلك إثر مخالفتها لعددٍ من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وضمن جهود الهيئة الرقابية والتفتيشية على الشركات المقدمة للخدمة في قطاع البريد، وحمايةً لحقوق المستفيدين من الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في: عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه أو التأخير في تسليمها؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت (100) مائة ألف ريال سعودي، مشددة على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تكثف خلال الفترة الراهنة من جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تغرم أحد أشهر مقدمي الخدمات البريدية بـ 100 ألف ريال
سبق

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم الخدمات البريدية؛ وذلك إثر مخالفتها لعددٍ من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وضمن جهود الهيئة الرقابية والتفتيشية على الشركات المقدمة للخدمة في قطاع البريد، وحمايةً لحقوق المستفيدين من الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في: عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه أو التأخير في تسليمها؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت (100) مائة ألف ريال سعودي، مشددة على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تكثف خلال الفترة الراهنة من جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:28 AM

"هيئة الاتصالات" تغرم أحد أشهر مقدمي الخدمات البريدية بـ 100 ألف ريال

حماية لحقوق مستفيدي الخدمات البريدية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
979

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم الخدمات البريدية؛ وذلك إثر مخالفتها لعددٍ من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، وضمن جهود الهيئة الرقابية والتفتيشية على الشركات المقدمة للخدمة في قطاع البريد، وحمايةً لحقوق المستفيدين من الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في: عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه أو التأخير في تسليمها؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت (100) مائة ألف ريال سعودي، مشددة على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تكثف خلال الفترة الراهنة من جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة.

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