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الشباب يخشى مصيدة ضمك في المحالة

في افتتاح جولة " همة حتى القمة "

يستضيف فريق ضمك نظيره الشباب عند الساعة 6:50 من مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في أبها في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويسعى ضمك "3 نقاط" لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة بعد تغلبه على الاتحاد 2 ـ 1 في الجولة الماضية والتقدم في سلم الترتيب، وهو نفس الطموح للشباب" 5 نقاط " الذي يأمل تحقيق العلامة الكاملة بعد تعادلين في الجولة الماضية مع النصر بدون أهداف والبقاء في دائرة المنافسة على المراكز المقدمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يخشى مصيدة ضمك في المحالة
سبق

يستضيف فريق ضمك نظيره الشباب عند الساعة 6:50 من مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في أبها في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويسعى ضمك "3 نقاط" لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة بعد تغلبه على الاتحاد 2 ـ 1 في الجولة الماضية والتقدم في سلم الترتيب، وهو نفس الطموح للشباب" 5 نقاط " الذي يأمل تحقيق العلامة الكاملة بعد تعادلين في الجولة الماضية مع النصر بدون أهداف والبقاء في دائرة المنافسة على المراكز المقدمة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:13 AM

الشباب يخشى مصيدة ضمك في المحالة

في افتتاح جولة " همة حتى القمة "

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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يستضيف فريق ضمك نظيره الشباب عند الساعة 6:50 من مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في أبها في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ويسعى ضمك "3 نقاط" لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة بعد تغلبه على الاتحاد 2 ـ 1 في الجولة الماضية والتقدم في سلم الترتيب، وهو نفس الطموح للشباب" 5 نقاط " الذي يأمل تحقيق العلامة الكاملة بعد تعادلين في الجولة الماضية مع النصر بدون أهداف والبقاء في دائرة المنافسة على المراكز المقدمة.

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