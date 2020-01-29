مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يحصل على اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"

بعد اجتياز التقييم الشامل والالتزام بمعايير الجودة

حصل مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والإلتزام بتطبيق معايير الجودة.

وبين مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني، أن هذا الاعتماد لا يعتبر نهاية المطاف، بل هو خطوة مهمة للمستشفى ومنسوبيه في سبيل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من العلاج بالمستشفى، وستتبعها عدة خطوات أخرى بإذن الله.

وأكد "القرني"، أن هذا الاعتماد جاء نتيجة للجهود المميزة التي قام بها فريق العمل بالمستشفى تكللت ولله الحمد بالنجاح، حاثاً الجميع على ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، ومشدداً في ذات الوقت على ضرورة تطبيق نهج التطوير والاهتمام بأمن وسلامة المرضى والسعي لكسب رضاهم دائما.



وهنأ مدير المستشفى، منسوبي المستشفى على ما قاموا به من جهد وتفان لتحقيق هذا الاعتماد الذي يعتبر دافعاً للتميز والإبداع.