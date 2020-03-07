"احترازات كورونا" تؤجل مؤتمر الطب الشرعي الأول بالطائف

صدرت توجيهات وزارة الصحة بتأجيل مؤتمر"الطب الشرعي الأول" بمحافظة الطائف، والذي كان من المُقرر عقده في 10 مارس، ولمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقدمها وزارة الصحة بمنع التجمعات البشرية، وسيتم الإشعار بالموعد الجديد .