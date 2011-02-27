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ديوان المظالم ووزارة التجارة والاستثمار يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

في إطار تعزيز العلاقات التشاركية والربط الإلكتروني

التقى رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم، وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس ديوان المظالم، بوزير التجارة والاستثمار، مشيدًا بالجهود المشتركة والسعي الدائم لتحقق رؤية الوطن 2030 وطموحاتها.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية بما يعود بالنفع العام.

بعد ذلك تم تقديم عرض شامل لأبرز مؤشرات التنافسية التي سعى ديوان المظالم إلى تحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية 2020، تلاه عرض آخر عن النظام القضائي الإلكتروني "مُعين" وخدماته الإلكترونية الشاملة التي يقدمها لأطراف الدعوى وللمؤسسة القضائية، وما يمثله هذا النظام من نقلة نوعية مهمة في إدارة ملف القضية إلكترونياً منذ قيدها، مروراً بالترافع فيها وانتهاءً بأرشفتها بعد إجراء اللازم قضائياً حيالها.

كما جرى إطلاع الوفد الزائر، على أبرز الأنظمة المالية والإدارية وخدماتها بديوان المظالم، وآليات العمل المتبعة، وأجري عرض خاص عن مؤشرات الأداء القضائية والإدارية، والتي تم إعدادها لقياس الأداء ومدى تقدم ديوان المظالم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي حددتها رؤيته ورسالته، والمبادرات المنبثقة عنها، بما يتوافق مع طبيعة المهام والإجراءات المصممة لكل مبادرة وهدف، ونحوه من مبادات التحول الإلكتروني .

بعدها ألقى وزير التجارة والاستثمار، د.ماجد القصبي، كلمةً أشاد فيها بالمستوى المتميّز للأداء القضائي لديوان المظالم، وبمستوى الخدمات القضائية الإلكترونية المقدمة أيضاً، مشيداً بما شاهده واطلع عليه من الخدمات والبنى التحتية وتقنية المعلومات، بعدها قدمت الوزارة عرضاً شمل عدداً من الجوانب ذات العلاقة .

وتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين ديوان المظالم ووزارة التجارة والاستثمار، شملت بنودها تنظيم أفق التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات، والاطلاع على الأنظمة التقنية، إلى جانب الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية، وتطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل.

ويسعى ديوان المظالم من خلالها لتدعيـم قنـوات التواصل مع الأجهزة الحكومية، تحقيقاً للهدف الخامس من أهدافه الاستراتيجية في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية، بما يحقق التعاون المثمر والربط الإلكتروني الذي بدوره يرفع مستوى المخرجات لكلا الأطراف، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وفق ما تقتضيه المنفعة المتبادلة.

كما اطلع وزير التجارة، على بيئة العمل الجديدة في مقر ديوان المظالم .

وفي ختام الزيارة شكر وزير التجارة والاستثمار، رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، على حسن الاستقبال والبرنامج المتميّز المعد لهذه الزيارة، متمنياً أن تنعكس النتائج بما يعود بالنفع العام على الوطن .

من جانبه قدّم رئيس ديوان المظالم شكره للوزير لزيارته الكريمة، مرحباً بأوجه التعاون البنّاء المثري للوطن والمواطن، في ظل الدعم الكريم والمعطاء من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأجهزة والمرافق الحكومية كافة، بما يعود نفعه على الشأن العام وخدمة المواطن .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ديوان المظالم ووزارة التجارة والاستثمار يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة
سبق

التقى رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم، وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس ديوان المظالم، بوزير التجارة والاستثمار، مشيدًا بالجهود المشتركة والسعي الدائم لتحقق رؤية الوطن 2030 وطموحاتها.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية بما يعود بالنفع العام.

بعد ذلك تم تقديم عرض شامل لأبرز مؤشرات التنافسية التي سعى ديوان المظالم إلى تحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية 2020، تلاه عرض آخر عن النظام القضائي الإلكتروني "مُعين" وخدماته الإلكترونية الشاملة التي يقدمها لأطراف الدعوى وللمؤسسة القضائية، وما يمثله هذا النظام من نقلة نوعية مهمة في إدارة ملف القضية إلكترونياً منذ قيدها، مروراً بالترافع فيها وانتهاءً بأرشفتها بعد إجراء اللازم قضائياً حيالها.

كما جرى إطلاع الوفد الزائر، على أبرز الأنظمة المالية والإدارية وخدماتها بديوان المظالم، وآليات العمل المتبعة، وأجري عرض خاص عن مؤشرات الأداء القضائية والإدارية، والتي تم إعدادها لقياس الأداء ومدى تقدم ديوان المظالم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي حددتها رؤيته ورسالته، والمبادرات المنبثقة عنها، بما يتوافق مع طبيعة المهام والإجراءات المصممة لكل مبادرة وهدف، ونحوه من مبادات التحول الإلكتروني .

بعدها ألقى وزير التجارة والاستثمار، د.ماجد القصبي، كلمةً أشاد فيها بالمستوى المتميّز للأداء القضائي لديوان المظالم، وبمستوى الخدمات القضائية الإلكترونية المقدمة أيضاً، مشيداً بما شاهده واطلع عليه من الخدمات والبنى التحتية وتقنية المعلومات، بعدها قدمت الوزارة عرضاً شمل عدداً من الجوانب ذات العلاقة .

وتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين ديوان المظالم ووزارة التجارة والاستثمار، شملت بنودها تنظيم أفق التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات، والاطلاع على الأنظمة التقنية، إلى جانب الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية، وتطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل.

ويسعى ديوان المظالم من خلالها لتدعيـم قنـوات التواصل مع الأجهزة الحكومية، تحقيقاً للهدف الخامس من أهدافه الاستراتيجية في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية، بما يحقق التعاون المثمر والربط الإلكتروني الذي بدوره يرفع مستوى المخرجات لكلا الأطراف، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وفق ما تقتضيه المنفعة المتبادلة.

كما اطلع وزير التجارة، على بيئة العمل الجديدة في مقر ديوان المظالم .

وفي ختام الزيارة شكر وزير التجارة والاستثمار، رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، على حسن الاستقبال والبرنامج المتميّز المعد لهذه الزيارة، متمنياً أن تنعكس النتائج بما يعود بالنفع العام على الوطن .

من جانبه قدّم رئيس ديوان المظالم شكره للوزير لزيارته الكريمة، مرحباً بأوجه التعاون البنّاء المثري للوطن والمواطن، في ظل الدعم الكريم والمعطاء من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأجهزة والمرافق الحكومية كافة، بما يعود نفعه على الشأن العام وخدمة المواطن .

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
04:54 PM

ديوان المظالم ووزارة التجارة والاستثمار يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

في إطار تعزيز العلاقات التشاركية والربط الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه بمقر ديوان المظالم بالرياض اليوم، وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس ديوان المظالم، بوزير التجارة والاستثمار، مشيدًا بالجهود المشتركة والسعي الدائم لتحقق رؤية الوطن 2030 وطموحاتها.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية بما يعود بالنفع العام.

بعد ذلك تم تقديم عرض شامل لأبرز مؤشرات التنافسية التي سعى ديوان المظالم إلى تحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية 2020، تلاه عرض آخر عن النظام القضائي الإلكتروني "مُعين" وخدماته الإلكترونية الشاملة التي يقدمها لأطراف الدعوى وللمؤسسة القضائية، وما يمثله هذا النظام من نقلة نوعية مهمة في إدارة ملف القضية إلكترونياً منذ قيدها، مروراً بالترافع فيها وانتهاءً بأرشفتها بعد إجراء اللازم قضائياً حيالها.

كما جرى إطلاع الوفد الزائر، على أبرز الأنظمة المالية والإدارية وخدماتها بديوان المظالم، وآليات العمل المتبعة، وأجري عرض خاص عن مؤشرات الأداء القضائية والإدارية، والتي تم إعدادها لقياس الأداء ومدى تقدم ديوان المظالم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي حددتها رؤيته ورسالته، والمبادرات المنبثقة عنها، بما يتوافق مع طبيعة المهام والإجراءات المصممة لكل مبادرة وهدف، ونحوه من مبادات التحول الإلكتروني .

بعدها ألقى وزير التجارة والاستثمار، د.ماجد القصبي، كلمةً أشاد فيها بالمستوى المتميّز للأداء القضائي لديوان المظالم، وبمستوى الخدمات القضائية الإلكترونية المقدمة أيضاً، مشيداً بما شاهده واطلع عليه من الخدمات والبنى التحتية وتقنية المعلومات، بعدها قدمت الوزارة عرضاً شمل عدداً من الجوانب ذات العلاقة .

وتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين ديوان المظالم ووزارة التجارة والاستثمار، شملت بنودها تنظيم أفق التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل المعلومات، والاطلاع على الأنظمة التقنية، إلى جانب الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات في التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الاستشارية، وتطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل.

ويسعى ديوان المظالم من خلالها لتدعيـم قنـوات التواصل مع الأجهزة الحكومية، تحقيقاً للهدف الخامس من أهدافه الاستراتيجية في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية، بما يحقق التعاون المثمر والربط الإلكتروني الذي بدوره يرفع مستوى المخرجات لكلا الأطراف، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال وفق ما تقتضيه المنفعة المتبادلة.

كما اطلع وزير التجارة، على بيئة العمل الجديدة في مقر ديوان المظالم .

وفي ختام الزيارة شكر وزير التجارة والاستثمار، رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، على حسن الاستقبال والبرنامج المتميّز المعد لهذه الزيارة، متمنياً أن تنعكس النتائج بما يعود بالنفع العام على الوطن .

من جانبه قدّم رئيس ديوان المظالم شكره للوزير لزيارته الكريمة، مرحباً بأوجه التعاون البنّاء المثري للوطن والمواطن، في ظل الدعم الكريم والمعطاء من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأجهزة والمرافق الحكومية كافة، بما يعود نفعه على الشأن العام وخدمة المواطن .

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