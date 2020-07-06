وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة الماضية، حيث جاءت في مقدمة حالات التعافي العاصمة المقدسة بـ 524 حالة تعافٍ، والطائف 386، وجدة 339، فيما تراوحت أعداد المتعافين من كورونا في باقي المحافظات ما بين 12 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة.

1302 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة في مدن ومحافظات مكة هادي العصيمي سبق 2020-07-06 سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 1302 حالة تعافٍ من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة الماضية، حيث جاءت في مقدمة حالات التعافي العاصمة المقدسة بـ 524 حالة تعافٍ، والطائف 386، وجدة 339، فيما تراوحت أعداد المتعافين من كورونا في باقي المحافظات ما بين 12 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 09:31 PM

1302 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة في مدن ومحافظات مكة 524 منا في العاصمة المقدسة





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سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 1302 حالة تعافٍ من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر أنفوجرافيك عدد حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة الماضية، حيث جاءت في مقدمة حالات التعافي العاصمة المقدسة بـ 524 حالة تعافٍ، والطائف 386، وجدة 339، فيما تراوحت أعداد المتعافين من كورونا في باقي المحافظات ما بين 12 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة.