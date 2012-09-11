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شاهد.. مواطن يعالج إصابة ذئب بري 3 أشهر ويطلقه في البراري

حظي المقطع بتداول واسع وإشادة وثناء لذلك الموقف الإنساني

قام مواطن بمعالجة ذئب بري مفترس تعرض لإصابة وعند تماثله للشفاء بعد نحو ثلاثة أشهر قام بإطلاقه في البراري.

وأظهر مقطع فيديو الذي تم توثيقه اليوم الثلاثاء قيام مواطن بإطلاق ذئب في براري المنطقة الشمالية، حيث أوضح المواطن خلال توثيق المقطع أن الذئب جاءه من أحد أصدقائه قبل نحو ثلاثة أشهر مصاباً بإصابة بالغة تكاد تقتله، وتمت معالجته في أحد مستشفيات "عرعر" حتى تعافى من الإصابة ليعلن اليوم إطلاق سراحه بعد شفائه من الإصابة.

ووجه المواطن في الوقت نفسه رسالة لمرتادي البر طالباً منهم، إذا كان الذئب لم يؤذهم لا يتعرضون له بالأذى أو القتل.

وحظي المقطع من المتداولين والموثقين للمشهد بإشادة وثناء لذلك الموقف الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. مواطن يعالج إصابة ذئب بري 3 أشهر ويطلقه في البراري
سبق

قام مواطن بمعالجة ذئب بري مفترس تعرض لإصابة وعند تماثله للشفاء بعد نحو ثلاثة أشهر قام بإطلاقه في البراري.

وأظهر مقطع فيديو الذي تم توثيقه اليوم الثلاثاء قيام مواطن بإطلاق ذئب في براري المنطقة الشمالية، حيث أوضح المواطن خلال توثيق المقطع أن الذئب جاءه من أحد أصدقائه قبل نحو ثلاثة أشهر مصاباً بإصابة بالغة تكاد تقتله، وتمت معالجته في أحد مستشفيات "عرعر" حتى تعافى من الإصابة ليعلن اليوم إطلاق سراحه بعد شفائه من الإصابة.

ووجه المواطن في الوقت نفسه رسالة لمرتادي البر طالباً منهم، إذا كان الذئب لم يؤذهم لا يتعرضون له بالأذى أو القتل.

وحظي المقطع من المتداولين والموثقين للمشهد بإشادة وثناء لذلك الموقف الإنساني.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:38 PM

شاهد.. مواطن يعالج إصابة ذئب بري 3 أشهر ويطلقه في البراري

حظي المقطع بتداول واسع وإشادة وثناء لذلك الموقف الإنساني

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,258

قام مواطن بمعالجة ذئب بري مفترس تعرض لإصابة وعند تماثله للشفاء بعد نحو ثلاثة أشهر قام بإطلاقه في البراري.

وأظهر مقطع فيديو الذي تم توثيقه اليوم الثلاثاء قيام مواطن بإطلاق ذئب في براري المنطقة الشمالية، حيث أوضح المواطن خلال توثيق المقطع أن الذئب جاءه من أحد أصدقائه قبل نحو ثلاثة أشهر مصاباً بإصابة بالغة تكاد تقتله، وتمت معالجته في أحد مستشفيات "عرعر" حتى تعافى من الإصابة ليعلن اليوم إطلاق سراحه بعد شفائه من الإصابة.

ووجه المواطن في الوقت نفسه رسالة لمرتادي البر طالباً منهم، إذا كان الذئب لم يؤذهم لا يتعرضون له بالأذى أو القتل.

وحظي المقطع من المتداولين والموثقين للمشهد بإشادة وثناء لذلك الموقف الإنساني.

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