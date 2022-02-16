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شاهد.. الفَرْق بين الترقيات "زمان" والترقيات "اليوم" عبر منصة مسار

كشفت منصة مسار الوطنية عن تفاصيل خدمة الترقيات التي أُطلقت عبر المنصة.

جاء ذلك عبر فيديو تعريفي، أكدت من خلاله أنه أصبح بإمكان ‫الموظف الحكومي في ‫القطاعات الحكومية الاطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية، وحالة ترشيحه للترقية، واختيار الرغبات، ومعرفة النقاط التي يتجاوز بها للترقية.

منصة مسار الوطنية الترقيات الوظائف المتاحة للترقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الفَرْق بين الترقيات "زمان" والترقيات "اليوم" عبر منصة مسار
سبق

كشفت منصة مسار الوطنية عن تفاصيل خدمة الترقيات التي أُطلقت عبر المنصة.

جاء ذلك عبر فيديو تعريفي، أكدت من خلاله أنه أصبح بإمكان ‫الموظف الحكومي في ‫القطاعات الحكومية الاطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية، وحالة ترشيحه للترقية، واختيار الرغبات، ومعرفة النقاط التي يتجاوز بها للترقية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:41 PM

شاهد.. الفَرْق بين الترقيات "زمان" والترقيات "اليوم" عبر منصة مسار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
9,580

كشفت منصة مسار الوطنية عن تفاصيل خدمة الترقيات التي أُطلقت عبر المنصة.

جاء ذلك عبر فيديو تعريفي، أكدت من خلاله أنه أصبح بإمكان ‫الموظف الحكومي في ‫القطاعات الحكومية الاطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية، وحالة ترشيحه للترقية، واختيار الرغبات، ومعرفة النقاط التي يتجاوز بها للترقية.

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