حصيلة قتلى "ملهى كاليفورنيا" ترتفع إلى 12

عثر على مطلق النار مقتولًا داخلها

ارتفعت حصيلة قتلى حادثة إطلاق نار في ملهى ليلي مكتظ بالطلاب في منطقة لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا، إلى 12 قتيلا بينهم رقيب في الشرطة؛ بحسب ما أفادت الشرطة وشهود عيان اليوم (الخميس).

وأوضح مسؤول الشرطة في دائرة فنتورا جيف دين، في مؤتمر صحفي، أن 12 شخصًا قتلوا في الاعتداء، فيما جرح 12 شخصا آخرون، مشيرًا إلى أن هوية مطلق النار ودوافعه لا تزال غير معروفة، وفقًا لـ"فرانس برس".

وعثرت الشرطة على مطلق النار مقتولًا داخل الملهى في بلدة ثوسند أوكس الراقية في لوس أنجليس؛ حيث كان ينظم حفلًا طلابيًّا، لكن لم يمكن على الفور تحديد ما إذا كان المسلح قتل برصاص قوات الأمن أم انتحر.

وذكر شهود عيان أن مطلق النار كان يرتدي معطفًا أسود وملتحيًا، ويحمل سلاحًا من العيار الثقيل وألقى عدة قنابل دخان داخل الملهى قبل أن يفتح النيران حوالي الساعة 11:20 مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وعثرت قوات الأمن على 11 قتيلًا في الملهى قبل أن ترتفع الحصيلة بمقتل شخص آخر إلى 12 قتيلا، دون مطلق النار.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار على حشود في الولايات المتحدة في أقل من أسبوعين.