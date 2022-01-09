النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

موسم الرياض.. منتدى عالمي للتفاعل الترفيهي والاجتماعي

بات ملتقىً لمحبي الهوايات المتنوعة والشغوفين بالرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية

‬أدّت الكثافة الترفيهية في فعاليات موسم الرياض إلى جعله منتدى عالمياً، وملتقى لعشاق الترفيه والحالمين بخياراته المستقبلية، التي أصبحت واقعاً في مناطق الموسم المنتشرة في أنحاء العاصمة السعودية الرياض.

ويعكس التفاعل الترفيهي في مناطق موسم الرياض أبعاداً اجتماعية أخرى، إذ أصبح ملتقى لمحبي الهوايات المتنوعة، والشغوفين بالرياضات الرقمية، والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن الأنشطة الحركية، والألعاب الذهنية، مما أوجد تفاعلاً استثنائياً بين زوار الموسم وجمهوره، الذي تجاوز حدود المملكة ليصل إلى جميع الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويحظى موسم الرياض بقيمة ترفيهية واجتماعية كبرى، لدى مختلف الفئات المجتمعية على حد سواء، إذ يتيح للجميع إمكانية الاستمتاع بأوقاتهم، وقضاء أجمل اللحظات في خيارات ترفيهية لا محدودة، مما جعل مناطقه المتنوعة وجهة للباحثين عن جماليات الترفيه الممزوج بالاسترخاء، والاجتماعات، والأعمال.

ونجح موسم الرياض في صناعة منتدى عالمي من خلال استضافة نجوم عالميين بفعالياته المختلفة، واستقطاب جماهير عالمية من مختلف القارات، لاستكشاف الترفيه وأدواته المتنوعة في موسم الرياض، والتي تعد الوحيدة من نوعها على المستويين المحلي والإقليمي.

وكان موسم الرياض منذ انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار #تخيل_أكثر، مستمراً في زيادة وتيرة الترفيه، الذي مثَّل افتتاحه كرنفالاً عالمياً حضره ما يزيد على ربع مليون زائر، منهم سفراء ودبلوماسيو 17 دولة، جميعهم شهدوا مسيرته الاستثنائية، التي تمثل الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موسم الرياض.. منتدى عالمي للتفاعل الترفيهي والاجتماعي
سبق

‬أدّت الكثافة الترفيهية في فعاليات موسم الرياض إلى جعله منتدى عالمياً، وملتقى لعشاق الترفيه والحالمين بخياراته المستقبلية، التي أصبحت واقعاً في مناطق الموسم المنتشرة في أنحاء العاصمة السعودية الرياض.

ويعكس التفاعل الترفيهي في مناطق موسم الرياض أبعاداً اجتماعية أخرى، إذ أصبح ملتقى لمحبي الهوايات المتنوعة، والشغوفين بالرياضات الرقمية، والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن الأنشطة الحركية، والألعاب الذهنية، مما أوجد تفاعلاً استثنائياً بين زوار الموسم وجمهوره، الذي تجاوز حدود المملكة ليصل إلى جميع الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويحظى موسم الرياض بقيمة ترفيهية واجتماعية كبرى، لدى مختلف الفئات المجتمعية على حد سواء، إذ يتيح للجميع إمكانية الاستمتاع بأوقاتهم، وقضاء أجمل اللحظات في خيارات ترفيهية لا محدودة، مما جعل مناطقه المتنوعة وجهة للباحثين عن جماليات الترفيه الممزوج بالاسترخاء، والاجتماعات، والأعمال.

ونجح موسم الرياض في صناعة منتدى عالمي من خلال استضافة نجوم عالميين بفعالياته المختلفة، واستقطاب جماهير عالمية من مختلف القارات، لاستكشاف الترفيه وأدواته المتنوعة في موسم الرياض، والتي تعد الوحيدة من نوعها على المستويين المحلي والإقليمي.

وكان موسم الرياض منذ انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار #تخيل_أكثر، مستمراً في زيادة وتيرة الترفيه، الذي مثَّل افتتاحه كرنفالاً عالمياً حضره ما يزيد على ربع مليون زائر، منهم سفراء ودبلوماسيو 17 دولة، جميعهم شهدوا مسيرته الاستثنائية، التي تمثل الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
06:47 PM

موسم الرياض.. منتدى عالمي للتفاعل الترفيهي والاجتماعي

بات ملتقىً لمحبي الهوايات المتنوعة والشغوفين بالرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
737

‬أدّت الكثافة الترفيهية في فعاليات موسم الرياض إلى جعله منتدى عالمياً، وملتقى لعشاق الترفيه والحالمين بخياراته المستقبلية، التي أصبحت واقعاً في مناطق الموسم المنتشرة في أنحاء العاصمة السعودية الرياض.

ويعكس التفاعل الترفيهي في مناطق موسم الرياض أبعاداً اجتماعية أخرى، إذ أصبح ملتقى لمحبي الهوايات المتنوعة، والشغوفين بالرياضات الرقمية، والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن الأنشطة الحركية، والألعاب الذهنية، مما أوجد تفاعلاً استثنائياً بين زوار الموسم وجمهوره، الذي تجاوز حدود المملكة ليصل إلى جميع الدول على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويحظى موسم الرياض بقيمة ترفيهية واجتماعية كبرى، لدى مختلف الفئات المجتمعية على حد سواء، إذ يتيح للجميع إمكانية الاستمتاع بأوقاتهم، وقضاء أجمل اللحظات في خيارات ترفيهية لا محدودة، مما جعل مناطقه المتنوعة وجهة للباحثين عن جماليات الترفيه الممزوج بالاسترخاء، والاجتماعات، والأعمال.

ونجح موسم الرياض في صناعة منتدى عالمي من خلال استضافة نجوم عالميين بفعالياته المختلفة، واستقطاب جماهير عالمية من مختلف القارات، لاستكشاف الترفيه وأدواته المتنوعة في موسم الرياض، والتي تعد الوحيدة من نوعها على المستويين المحلي والإقليمي.

وكان موسم الرياض منذ انطلاق فعالياته في 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار #تخيل_أكثر، مستمراً في زيادة وتيرة الترفيه، الذي مثَّل افتتاحه كرنفالاً عالمياً حضره ما يزيد على ربع مليون زائر، منهم سفراء ودبلوماسيو 17 دولة، جميعهم شهدوا مسيرته الاستثنائية، التي تمثل الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة