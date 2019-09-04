النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل": اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد الانهيار الجزئي في سقف مواقف محكمة الاستئناف بـ"الشرقية"

قالت إن الحادثة وقعت في شهر شوال.. وتضررت سيارة واحدة

أكدت وزارة العدل أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة بعد حادثة الانهيار الجزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وتم التواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.

وتلقت "سبق" تعقيبًا من الوزارة على الخبر المنشور بعنوان "انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ(الشرقية).. وأضرار بالسيارات"، قالت فيه: "إن الحدث وقع منذ أكثر من شهرين، وتحديدًا يوم السبت الموافق 27 شوال 1440 هـ، خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المواقف المخصصة للموظفين، ولم تتضرر إلا سيارة واحدة لأحد العاملين بالمحكمة".

ونفت الوزارة إلحاق الضرر بعدد من سيارات الموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أنها حريصة على سلامة جميع المستفيدين والمتقاضين والموظفين، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد الحادثة، والتواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد الانهيار الجزئي في سقف مواقف محكمة الاستئناف بـ"الشرقية"
سبق

أكدت وزارة العدل أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة بعد حادثة الانهيار الجزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وتم التواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.

وتلقت "سبق" تعقيبًا من الوزارة على الخبر المنشور بعنوان "انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ(الشرقية).. وأضرار بالسيارات"، قالت فيه: "إن الحدث وقع منذ أكثر من شهرين، وتحديدًا يوم السبت الموافق 27 شوال 1440 هـ، خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المواقف المخصصة للموظفين، ولم تتضرر إلا سيارة واحدة لأحد العاملين بالمحكمة".

ونفت الوزارة إلحاق الضرر بعدد من سيارات الموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أنها حريصة على سلامة جميع المستفيدين والمتقاضين والموظفين، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد الحادثة، والتواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:04 AM

"العدل": اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد الانهيار الجزئي في سقف مواقف محكمة الاستئناف بـ"الشرقية"

قالت إن الحادثة وقعت في شهر شوال.. وتضررت سيارة واحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,808

أكدت وزارة العدل أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة بعد حادثة الانهيار الجزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وتم التواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.

وتلقت "سبق" تعقيبًا من الوزارة على الخبر المنشور بعنوان "انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ(الشرقية).. وأضرار بالسيارات"، قالت فيه: "إن الحدث وقع منذ أكثر من شهرين، وتحديدًا يوم السبت الموافق 27 شوال 1440 هـ، خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المواقف المخصصة للموظفين، ولم تتضرر إلا سيارة واحدة لأحد العاملين بالمحكمة".

ونفت الوزارة إلحاق الضرر بعدد من سيارات الموظفين والمواطنين، مشيرة إلى أنها حريصة على سلامة جميع المستفيدين والمتقاضين والموظفين، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد الحادثة، والتواصل مع صاحب المبنى لإصلاح السقف والسيارة المتضررة، والتأكد من سلامة المبنى بتقارير هندسية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,418
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,342
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,716

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة