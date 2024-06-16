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جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا لعام 1441/ 1442

"الرويلي": استبعاد أي مرشح يتأخر عن الفترة المحددة وإنهاء ترشُّحه للبرنامج نهائيًّا

أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئيًّا لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، ودعت المقبولين إلى دخول البوابة الإلكترونية لمعرفة حالة الطلب عبر الرابط الآتي: http://dgs.ju.edu.sa/admission.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي أن على المقبولين سداد الرسوم خلال الفترة المحددة، وأنه سيتم استبعاد أي مرشح يتأخر عن الفترة المحددة، وإنهاء ترشُّحه للبرنامج نهائيًّا.

وأوضح أن تعليمات سداد الرسوم سيكون وفق الآتي: كل برنامج له رسوم خاصة به، ولمعرفة الرسوم الخاصة لكل برنامج يمكن الذهاب إلى أيقونة البرامج والشروط من خلال الرابط: http://dgs.ju.edu.sa/admission/، ثم يتم اختيار البرنامج، والضغط على رابط "تفاصيل البرنامج" في أسفل الصفحة لمعرفة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى أنه إذا كان المتقدم يمتلك حسابًا في مصرف الراجحي يمكنه السداد عن طريق وسائل الدفع المتوفرة في المصرف. وإذا كان المتقدم لا يمتلك حسابًا في مصرف الراجحي فعليه إيداع مبلغ رسوم التقديم باسمه الشخصي، ويتم سداد رسوم الفصل الدراسي الأول من خلال بنك الراجحي على حساب رقم 154608010792301. وآخر موعد للسداد هو يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ.

وأكد "الرويلي" أن الأوراق المطلوبة هي: أصل وثيقة التخرج، أصل السجل الأكاديمي، بطاقة الأحوال الشخصية، التوصيات العلمية وإيصال سداد الرسوم.

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جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا لعام 1441/ 1442
سبق

أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئيًّا لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، ودعت المقبولين إلى دخول البوابة الإلكترونية لمعرفة حالة الطلب عبر الرابط الآتي: http://dgs.ju.edu.sa/admission.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي أن على المقبولين سداد الرسوم خلال الفترة المحددة، وأنه سيتم استبعاد أي مرشح يتأخر عن الفترة المحددة، وإنهاء ترشُّحه للبرنامج نهائيًّا.

وأوضح أن تعليمات سداد الرسوم سيكون وفق الآتي: كل برنامج له رسوم خاصة به، ولمعرفة الرسوم الخاصة لكل برنامج يمكن الذهاب إلى أيقونة البرامج والشروط من خلال الرابط: http://dgs.ju.edu.sa/admission/، ثم يتم اختيار البرنامج، والضغط على رابط "تفاصيل البرنامج" في أسفل الصفحة لمعرفة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى أنه إذا كان المتقدم يمتلك حسابًا في مصرف الراجحي يمكنه السداد عن طريق وسائل الدفع المتوفرة في المصرف. وإذا كان المتقدم لا يمتلك حسابًا في مصرف الراجحي فعليه إيداع مبلغ رسوم التقديم باسمه الشخصي، ويتم سداد رسوم الفصل الدراسي الأول من خلال بنك الراجحي على حساب رقم 154608010792301. وآخر موعد للسداد هو يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ.

وأكد "الرويلي" أن الأوراق المطلوبة هي: أصل وثيقة التخرج، أصل السجل الأكاديمي، بطاقة الأحوال الشخصية، التوصيات العلمية وإيصال سداد الرسوم.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
09:56 PM

جامعة الجوف تعلن نتائج المقبولين لبرامج الدراسات العليا لعام 1441/ 1442

"الرويلي": استبعاد أي مرشح يتأخر عن الفترة المحددة وإنهاء ترشُّحه للبرنامج نهائيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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أعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئيًّا لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ، ودعت المقبولين إلى دخول البوابة الإلكترونية لمعرفة حالة الطلب عبر الرابط الآتي: http://dgs.ju.edu.sa/admission.

وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي أن على المقبولين سداد الرسوم خلال الفترة المحددة، وأنه سيتم استبعاد أي مرشح يتأخر عن الفترة المحددة، وإنهاء ترشُّحه للبرنامج نهائيًّا.

وأوضح أن تعليمات سداد الرسوم سيكون وفق الآتي: كل برنامج له رسوم خاصة به، ولمعرفة الرسوم الخاصة لكل برنامج يمكن الذهاب إلى أيقونة البرامج والشروط من خلال الرابط: http://dgs.ju.edu.sa/admission/، ثم يتم اختيار البرنامج، والضغط على رابط "تفاصيل البرنامج" في أسفل الصفحة لمعرفة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى أنه إذا كان المتقدم يمتلك حسابًا في مصرف الراجحي يمكنه السداد عن طريق وسائل الدفع المتوفرة في المصرف. وإذا كان المتقدم لا يمتلك حسابًا في مصرف الراجحي فعليه إيداع مبلغ رسوم التقديم باسمه الشخصي، ويتم سداد رسوم الفصل الدراسي الأول من خلال بنك الراجحي على حساب رقم 154608010792301. وآخر موعد للسداد هو يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ.

وأكد "الرويلي" أن الأوراق المطلوبة هي: أصل وثيقة التخرج، أصل السجل الأكاديمي، بطاقة الأحوال الشخصية، التوصيات العلمية وإيصال سداد الرسوم.

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