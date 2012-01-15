لم يدُر بخلد المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي الجبيل، عندما زاره ضيف عابر قبل 39 عامًا في حي مدينة العمال بالدمام، أنه سيلتقي أبناء هذا الضيف بمحض المصادفة أيضًا بعد قرابة 4 عقود من الزمن. وفي التفاصيل التي رواها لـ"سبق" ابن الضيف جاسم محمد عطية الغامدي، تأتي بداية القصة في عام 1983م حينما سافر والده -رحمه الله – من مدينة جدة إلى مدينة الجبيل برًّا لحضور مناسبة عائلية إلا أنه تاه الطريق؛ ليصل إلى حي مدينة العمال بالدمام، ويلتقي المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، وبصحبته أخوه علي -رحمه الله –، وسألهما عن الطريق إلى الجبيل إلا أنهما عندما علما بأنه ضيف على المنطقة، ويبدو عليه آثار التعب، أصرًّا عليه للنزول في ضيافتهما، فاستجاب لطلبهما؛ ليستريح لديهما في المنزل، ويتلقى ضيافته، ثم يواصل المسير نحو وجهته. ويواصل الابن جاسم: "قبل أن يغادر الوالد سجل مقطع فيديو مع مضيفه كذكرى؛ إذ كان يحب توثيق رحلاته كافة، واحتفظ بالتسجيل إلى أن تُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين". وتابع: "بعد أن قام أخي بفرز مكتبة الفيديو التي تركها الوالد -رحمه الله- وجد هذا المقطع، فشاركه من خلال منصة تيك توك، وذكر اسم الرجل الذي ظهر مع والدي في المقطع؛ لعله يصل إليه، وبالفعل حدث ما كنا ننتظره؛ إذ التقينا افتراضيًّا أبناء الرجل الذي ظهر في المقطع، وهو فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي مدينة الجبيل؛ إذ كان قد روى لأبنائه تفاصيل اللقاء، وقدم الدعوة لأبناء الضيف العابر؛ ليزوروه في منزله بمدينة الجبيل؛ ليتجدد اللقاء واقعيًّا بعد مُضي 39 عامًا على اللقاء الأول مع والدهم". يُذكر أن الرجل الذي قام بتسجيل المقطع هو محمد عطية أبوزيد الغامدي (1957-2019)، مدرس مادة التربية الفنية، وتقاعد عام 2010، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة أم القرى، ودرس الفنون التشكيلية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، وكان فنانًا تشكيليًّا ومصورًا، إضافة لعمله معلمًا.

فيديو.. مواطن يلتقي أبناء ضيفه العابر قبل 39 عامًا بالدمام محمد بن عبيد سبق 2022-01-14 لم يدُر بخلد المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي الجبيل، عندما زاره ضيف عابر قبل 39 عامًا في حي مدينة العمال بالدمام، أنه سيلتقي أبناء هذا الضيف بمحض المصادفة أيضًا بعد قرابة 4 عقود من الزمن.



وفي التفاصيل التي رواها لـ"سبق" ابن الضيف جاسم محمد عطية الغامدي، تأتي بداية القصة في عام 1983م حينما سافر والده -رحمه الله – من مدينة جدة إلى مدينة الجبيل برًّا لحضور مناسبة عائلية إلا أنه تاه الطريق؛ ليصل إلى حي مدينة العمال بالدمام، ويلتقي المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، وبصحبته أخوه علي -رحمه الله –، وسألهما عن الطريق إلى الجبيل إلا أنهما عندما علما بأنه ضيف على المنطقة، ويبدو عليه آثار التعب، أصرًّا عليه للنزول في ضيافتهما، فاستجاب لطلبهما؛ ليستريح لديهما في المنزل، ويتلقى ضيافته، ثم يواصل المسير نحو وجهته.



ويواصل الابن جاسم: "قبل أن يغادر الوالد سجل مقطع فيديو مع مضيفه كذكرى؛ إذ كان يحب توثيق رحلاته كافة، واحتفظ بالتسجيل إلى أن تُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين".



وتابع: "بعد أن قام أخي بفرز مكتبة الفيديو التي تركها الوالد -رحمه الله- وجد هذا المقطع، فشاركه من خلال منصة تيك توك، وذكر اسم الرجل الذي ظهر مع والدي في المقطع؛ لعله يصل إليه، وبالفعل حدث ما كنا ننتظره؛ إذ التقينا افتراضيًّا أبناء الرجل الذي ظهر في المقطع، وهو فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي مدينة الجبيل؛ إذ كان قد روى لأبنائه تفاصيل اللقاء، وقدم الدعوة لأبناء الضيف العابر؛ ليزوروه في منزله بمدينة الجبيل؛ ليتجدد اللقاء واقعيًّا بعد مُضي 39 عامًا على اللقاء الأول مع والدهم".



يُذكر أن الرجل الذي قام بتسجيل المقطع هو محمد عطية أبوزيد الغامدي (1957-2019)، مدرس مادة التربية الفنية، وتقاعد عام 2010، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة أم القرى، ودرس الفنون التشكيلية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، وكان فنانًا تشكيليًّا ومصورًا، إضافة لعمله معلمًا.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 11:25 PM

فيديو.. مواطن يلتقي أبناء ضيفه العابر قبل 39 عامًا بالدمام بعد نشر مقطع فيديو للقائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي





A A A





6 مشاركة

لم يدُر بخلد المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي الجبيل، عندما زاره ضيف عابر قبل 39 عامًا في حي مدينة العمال بالدمام، أنه سيلتقي أبناء هذا الضيف بمحض المصادفة أيضًا بعد قرابة 4 عقود من الزمن.



وفي التفاصيل التي رواها لـ"سبق" ابن الضيف جاسم محمد عطية الغامدي، تأتي بداية القصة في عام 1983م حينما سافر والده -رحمه الله – من مدينة جدة إلى مدينة الجبيل برًّا لحضور مناسبة عائلية إلا أنه تاه الطريق؛ ليصل إلى حي مدينة العمال بالدمام، ويلتقي المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، وبصحبته أخوه علي -رحمه الله –، وسألهما عن الطريق إلى الجبيل إلا أنهما عندما علما بأنه ضيف على المنطقة، ويبدو عليه آثار التعب، أصرًّا عليه للنزول في ضيافتهما، فاستجاب لطلبهما؛ ليستريح لديهما في المنزل، ويتلقى ضيافته، ثم يواصل المسير نحو وجهته.



ويواصل الابن جاسم: "قبل أن يغادر الوالد سجل مقطع فيديو مع مضيفه كذكرى؛ إذ كان يحب توثيق رحلاته كافة، واحتفظ بالتسجيل إلى أن تُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين".



وتابع: "بعد أن قام أخي بفرز مكتبة الفيديو التي تركها الوالد -رحمه الله- وجد هذا المقطع، فشاركه من خلال منصة تيك توك، وذكر اسم الرجل الذي ظهر مع والدي في المقطع؛ لعله يصل إليه، وبالفعل حدث ما كنا ننتظره؛ إذ التقينا افتراضيًّا أبناء الرجل الذي ظهر في المقطع، وهو فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي مدينة الجبيل؛ إذ كان قد روى لأبنائه تفاصيل اللقاء، وقدم الدعوة لأبناء الضيف العابر؛ ليزوروه في منزله بمدينة الجبيل؛ ليتجدد اللقاء واقعيًّا بعد مُضي 39 عامًا على اللقاء الأول مع والدهم".



يُذكر أن الرجل الذي قام بتسجيل المقطع هو محمد عطية أبوزيد الغامدي (1957-2019)، مدرس مادة التربية الفنية، وتقاعد عام 2010، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة أم القرى، ودرس الفنون التشكيلية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، وكان فنانًا تشكيليًّا ومصورًا، إضافة لعمله معلمًا.