النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. مواطن يلتقي أبناء ضيفه العابر قبل 39 عامًا بالدمام

بعد نشر مقطع فيديو للقائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لم يدُر بخلد المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي الجبيل، عندما زاره ضيف عابر قبل 39 عامًا في حي مدينة العمال بالدمام، أنه سيلتقي أبناء هذا الضيف بمحض المصادفة أيضًا بعد قرابة 4 عقود من الزمن.

وفي التفاصيل التي رواها لـ"سبق" ابن الضيف جاسم محمد عطية الغامدي، تأتي بداية القصة في عام 1983م حينما سافر والده -رحمه الله – من مدينة جدة إلى مدينة الجبيل برًّا لحضور مناسبة عائلية إلا أنه تاه الطريق؛ ليصل إلى حي مدينة العمال بالدمام، ويلتقي المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، وبصحبته أخوه علي -رحمه الله –، وسألهما عن الطريق إلى الجبيل إلا أنهما عندما علما بأنه ضيف على المنطقة، ويبدو عليه آثار التعب، أصرًّا عليه للنزول في ضيافتهما، فاستجاب لطلبهما؛ ليستريح لديهما في المنزل، ويتلقى ضيافته، ثم يواصل المسير نحو وجهته.

ويواصل الابن جاسم: "قبل أن يغادر الوالد سجل مقطع فيديو مع مضيفه كذكرى؛ إذ كان يحب توثيق رحلاته كافة، واحتفظ بالتسجيل إلى أن تُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين".

وتابع: "بعد أن قام أخي بفرز مكتبة الفيديو التي تركها الوالد -رحمه الله- وجد هذا المقطع، فشاركه من خلال منصة تيك توك، وذكر اسم الرجل الذي ظهر مع والدي في المقطع؛ لعله يصل إليه، وبالفعل حدث ما كنا ننتظره؛ إذ التقينا افتراضيًّا أبناء الرجل الذي ظهر في المقطع، وهو فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي مدينة الجبيل؛ إذ كان قد روى لأبنائه تفاصيل اللقاء، وقدم الدعوة لأبناء الضيف العابر؛ ليزوروه في منزله بمدينة الجبيل؛ ليتجدد اللقاء واقعيًّا بعد مُضي 39 عامًا على اللقاء الأول مع والدهم".

يُذكر أن الرجل الذي قام بتسجيل المقطع هو محمد عطية أبوزيد الغامدي (1957-2019)، مدرس مادة التربية الفنية، وتقاعد عام 2010، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة أم القرى، ودرس الفنون التشكيلية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، وكان فنانًا تشكيليًّا ومصورًا، إضافة لعمله معلمًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. مواطن يلتقي أبناء ضيفه العابر قبل 39 عامًا بالدمام
سبق

لم يدُر بخلد المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي الجبيل، عندما زاره ضيف عابر قبل 39 عامًا في حي مدينة العمال بالدمام، أنه سيلتقي أبناء هذا الضيف بمحض المصادفة أيضًا بعد قرابة 4 عقود من الزمن.

وفي التفاصيل التي رواها لـ"سبق" ابن الضيف جاسم محمد عطية الغامدي، تأتي بداية القصة في عام 1983م حينما سافر والده -رحمه الله – من مدينة جدة إلى مدينة الجبيل برًّا لحضور مناسبة عائلية إلا أنه تاه الطريق؛ ليصل إلى حي مدينة العمال بالدمام، ويلتقي المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، وبصحبته أخوه علي -رحمه الله –، وسألهما عن الطريق إلى الجبيل إلا أنهما عندما علما بأنه ضيف على المنطقة، ويبدو عليه آثار التعب، أصرًّا عليه للنزول في ضيافتهما، فاستجاب لطلبهما؛ ليستريح لديهما في المنزل، ويتلقى ضيافته، ثم يواصل المسير نحو وجهته.

ويواصل الابن جاسم: "قبل أن يغادر الوالد سجل مقطع فيديو مع مضيفه كذكرى؛ إذ كان يحب توثيق رحلاته كافة، واحتفظ بالتسجيل إلى أن تُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين".

وتابع: "بعد أن قام أخي بفرز مكتبة الفيديو التي تركها الوالد -رحمه الله- وجد هذا المقطع، فشاركه من خلال منصة تيك توك، وذكر اسم الرجل الذي ظهر مع والدي في المقطع؛ لعله يصل إليه، وبالفعل حدث ما كنا ننتظره؛ إذ التقينا افتراضيًّا أبناء الرجل الذي ظهر في المقطع، وهو فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي مدينة الجبيل؛ إذ كان قد روى لأبنائه تفاصيل اللقاء، وقدم الدعوة لأبناء الضيف العابر؛ ليزوروه في منزله بمدينة الجبيل؛ ليتجدد اللقاء واقعيًّا بعد مُضي 39 عامًا على اللقاء الأول مع والدهم".

يُذكر أن الرجل الذي قام بتسجيل المقطع هو محمد عطية أبوزيد الغامدي (1957-2019)، مدرس مادة التربية الفنية، وتقاعد عام 2010، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة أم القرى، ودرس الفنون التشكيلية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، وكان فنانًا تشكيليًّا ومصورًا، إضافة لعمله معلمًا.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
11:25 PM

فيديو.. مواطن يلتقي أبناء ضيفه العابر قبل 39 عامًا بالدمام

بعد نشر مقطع فيديو للقائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
محمد بن عبيد - الدمام
3
10,438

لم يدُر بخلد المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي الجبيل، عندما زاره ضيف عابر قبل 39 عامًا في حي مدينة العمال بالدمام، أنه سيلتقي أبناء هذا الضيف بمحض المصادفة أيضًا بعد قرابة 4 عقود من الزمن.

وفي التفاصيل التي رواها لـ"سبق" ابن الضيف جاسم محمد عطية الغامدي، تأتي بداية القصة في عام 1983م حينما سافر والده -رحمه الله – من مدينة جدة إلى مدينة الجبيل برًّا لحضور مناسبة عائلية إلا أنه تاه الطريق؛ ليصل إلى حي مدينة العمال بالدمام، ويلتقي المواطن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، وبصحبته أخوه علي -رحمه الله –، وسألهما عن الطريق إلى الجبيل إلا أنهما عندما علما بأنه ضيف على المنطقة، ويبدو عليه آثار التعب، أصرًّا عليه للنزول في ضيافتهما، فاستجاب لطلبهما؛ ليستريح لديهما في المنزل، ويتلقى ضيافته، ثم يواصل المسير نحو وجهته.

ويواصل الابن جاسم: "قبل أن يغادر الوالد سجل مقطع فيديو مع مضيفه كذكرى؛ إذ كان يحب توثيق رحلاته كافة، واحتفظ بالتسجيل إلى أن تُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين".

وتابع: "بعد أن قام أخي بفرز مكتبة الفيديو التي تركها الوالد -رحمه الله- وجد هذا المقطع، فشاركه من خلال منصة تيك توك، وذكر اسم الرجل الذي ظهر مع والدي في المقطع؛ لعله يصل إليه، وبالفعل حدث ما كنا ننتظره؛ إذ التقينا افتراضيًّا أبناء الرجل الذي ظهر في المقطع، وهو فضل بن عبدالعزيز البوعينين من أهالي مدينة الجبيل؛ إذ كان قد روى لأبنائه تفاصيل اللقاء، وقدم الدعوة لأبناء الضيف العابر؛ ليزوروه في منزله بمدينة الجبيل؛ ليتجدد اللقاء واقعيًّا بعد مُضي 39 عامًا على اللقاء الأول مع والدهم".

يُذكر أن الرجل الذي قام بتسجيل المقطع هو محمد عطية أبوزيد الغامدي (1957-2019)، مدرس مادة التربية الفنية، وتقاعد عام 2010، ويحمل درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة أم القرى، ودرس الفنون التشكيلية في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، وكان فنانًا تشكيليًّا ومصورًا، إضافة لعمله معلمًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة