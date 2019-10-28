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"البيئة" تدعو المربين لحماية مواشيهم أثناء مواسم الأمطار

طالبتهم بوضع حظائر الحيوانات بأماكن مرتفعة بعيدًا عن الأودية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مربي الماشية لاتخاذ الإجراءات الكافية لحماية مواشيهم أثناء مواسم الأمطار.

وشددت الوزارة على ضرورة وضع حظائر الحيوانات في المزارع والمراعي في أماكن مرتفعة، بعيدًا عن بطون الأودية والشعاب ومجاريها، مع إحاطة تلك الحظائر بحواجز ترابية بارتفاع مناسب؛ لمنع تراكم مياه الأمطار، والمسارعة بإخراج الحيوانات في حال الخشية من ارتفاع منسوب المياه حولها، والتجهيز المبكر لموسم الشتاء؛ بوضع أماكن مناسبة مزودة بمصدات لحماية الحيوانات -وبالأخص المواليد- من خطر التيارات الهوائية الباردة، بالإضافة إلى حماية الأعلاف من الرطوبة والأمطار بوضعها في مستودعات أو تغطيتها بأغطية مقاومة للماء والرياح الشديدة، وتزويد حظائر الحيوانات بمواد مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ أو انقطاع السبل للوصول إليها، وتدريب العمالة على طرق التصرف في مثل هذه الحالات.

ونوّهت الوزارة بمتابعة تحديثات الظروف الجوية وتحذيرات الجهات المختصة، لحماية الثروة الحيوانية من تداعيات الظروف المناخية وتقلبات الطقس.

البيئة وزارة البيئة والمياه والزراعة مربي الماشية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعو المربين لحماية مواشيهم أثناء مواسم الأمطار
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مربي الماشية لاتخاذ الإجراءات الكافية لحماية مواشيهم أثناء مواسم الأمطار.

وشددت الوزارة على ضرورة وضع حظائر الحيوانات في المزارع والمراعي في أماكن مرتفعة، بعيدًا عن بطون الأودية والشعاب ومجاريها، مع إحاطة تلك الحظائر بحواجز ترابية بارتفاع مناسب؛ لمنع تراكم مياه الأمطار، والمسارعة بإخراج الحيوانات في حال الخشية من ارتفاع منسوب المياه حولها، والتجهيز المبكر لموسم الشتاء؛ بوضع أماكن مناسبة مزودة بمصدات لحماية الحيوانات -وبالأخص المواليد- من خطر التيارات الهوائية الباردة، بالإضافة إلى حماية الأعلاف من الرطوبة والأمطار بوضعها في مستودعات أو تغطيتها بأغطية مقاومة للماء والرياح الشديدة، وتزويد حظائر الحيوانات بمواد مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ أو انقطاع السبل للوصول إليها، وتدريب العمالة على طرق التصرف في مثل هذه الحالات.

ونوّهت الوزارة بمتابعة تحديثات الظروف الجوية وتحذيرات الجهات المختصة، لحماية الثروة الحيوانية من تداعيات الظروف المناخية وتقلبات الطقس.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:39 AM

"البيئة" تدعو المربين لحماية مواشيهم أثناء مواسم الأمطار

طالبتهم بوضع حظائر الحيوانات بأماكن مرتفعة بعيدًا عن الأودية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مربي الماشية لاتخاذ الإجراءات الكافية لحماية مواشيهم أثناء مواسم الأمطار.

وشددت الوزارة على ضرورة وضع حظائر الحيوانات في المزارع والمراعي في أماكن مرتفعة، بعيدًا عن بطون الأودية والشعاب ومجاريها، مع إحاطة تلك الحظائر بحواجز ترابية بارتفاع مناسب؛ لمنع تراكم مياه الأمطار، والمسارعة بإخراج الحيوانات في حال الخشية من ارتفاع منسوب المياه حولها، والتجهيز المبكر لموسم الشتاء؛ بوضع أماكن مناسبة مزودة بمصدات لحماية الحيوانات -وبالأخص المواليد- من خطر التيارات الهوائية الباردة، بالإضافة إلى حماية الأعلاف من الرطوبة والأمطار بوضعها في مستودعات أو تغطيتها بأغطية مقاومة للماء والرياح الشديدة، وتزويد حظائر الحيوانات بمواد مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ أو انقطاع السبل للوصول إليها، وتدريب العمالة على طرق التصرف في مثل هذه الحالات.

ونوّهت الوزارة بمتابعة تحديثات الظروف الجوية وتحذيرات الجهات المختصة، لحماية الثروة الحيوانية من تداعيات الظروف المناخية وتقلبات الطقس.

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