الجهات الأمنية بالنماص تباشر العثور على ثمانيني متوفَّى تحت جسر ببني عمرو

باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص.
وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.
باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص.
وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.
باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص.
وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.
باشرت الجهات الأمنية أمس الاثنين بلاغًا بوفاة مسن ثمانيني تحت أحد الجسور بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص.
وقامت الجهات المعنية بنقل جثمان المتوفَّى إلى ثلاجة مستشفى النماص العام.