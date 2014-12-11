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"أردوغان" ينتظر طلبًا من حكومة "السراج" لإرسال جنود إلى ليبيا

اليونان تسعى إلى إدانةٍ دولية لاتفاق الحدود بين أنقرة وطرابلس

بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يضمّ شقًّا أمنيًّا؛ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقّى طلبًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وقال "أردوغان" في تصريح نقله التلفزيون: "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، وفقًا لـ"فرانس 24".


في سياق متصل طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته.

الرئيس التركي رجب أردوغان ليبيا حكومة الوفاق الليبية فايز السراج

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" ينتظر طلبًا من حكومة "السراج" لإرسال جنود إلى ليبيا
سبق

بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يضمّ شقًّا أمنيًّا؛ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقّى طلبًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وقال "أردوغان" في تصريح نقله التلفزيون: "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، وفقًا لـ"فرانس 24".


في سياق متصل طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:54 PM

"أردوغان" ينتظر طلبًا من حكومة "السراج" لإرسال جنود إلى ليبيا

اليونان تسعى إلى إدانةٍ دولية لاتفاق الحدود بين أنقرة وطرابلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يضمّ شقًّا أمنيًّا؛ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقّى طلبًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وقال "أردوغان" في تصريح نقله التلفزيون: "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، وفقًا لـ"فرانس 24".


في سياق متصل طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته.

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