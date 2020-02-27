أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة؛ أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، وأصبح يهدد التجمعات البشرية؛ إجراءات وقائية سليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين.
وقال إن تلك الإجراءات الوقائية تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار والمعتمرين.
وسأل السفير بامخرمة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
"بامخرمة": الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية تجاه "كورونا" تراعي سلامة المعتمرين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-02-27
أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة؛ أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، وأصبح يهدد التجمعات البشرية؛ إجراءات وقائية سليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين.
وقال إن تلك الإجراءات الوقائية تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار والمعتمرين.
وسأل السفير بامخرمة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:05 PM
"بامخرمة": الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية تجاه "كورونا" تراعي سلامة المعتمرين
أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة؛ أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، وأصبح يهدد التجمعات البشرية؛ إجراءات وقائية سليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين.
وقال إن تلك الإجراءات الوقائية تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار والمعتمرين.
وسأل السفير بامخرمة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.