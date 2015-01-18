كما خضع محمد القحطاني لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما أدى عبدالله عطيف مراناً بدنياً في صالة الإعداد البدني، وواصل محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين.

أكد نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الكوري "جانغ هيون سو " في العضلة الخلفية، أمام التعاون " دورياً" .

الهلال: الكوري " جانغ" تعرض للإصابة أمام التعاون .. و"عطيف" في صالة الإعداد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-17 أكد نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الكوري "جانغ هيون سو " في العضلة الخلفية، أمام التعاون " دورياً" . كما خضع محمد القحطاني لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما أدى عبدالله عطيف مراناً بدنياً في صالة الإعداد البدني، وواصل محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443 09:23 PM

الهلال: الكوري " جانغ" تعرض للإصابة أمام التعاون .. و"عطيف" في صالة الإعداد





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أكد نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الكوري "جانغ هيون سو " في العضلة الخلفية، أمام التعاون " دورياً" .

كما خضع محمد القحطاني لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما أدى عبدالله عطيف مراناً بدنياً في صالة الإعداد البدني، وواصل محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين.