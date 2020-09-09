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"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا

نصح الجميع بتحديث بياناته بالتطبيق.. وقال: هناك خدمات جديدة بالتطبيق

كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#.

وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات.

وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.

متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا
سبق

كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#.

وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات.

وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
03:58 PM

"العبدالعالي" يعلن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا

نصح الجميع بتحديث بياناته بالتطبيق.. وقال: هناك خدمات جديدة بالتطبيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,539

كشف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بمسمى "تصريح تجمع" في تطبيق #توكلنا#.

وقال متحدث "الصحة" خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا في المملكة: الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بحضور تجمعات.

وأضاف: نجدد النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق توكلنا، وهناك خدمات جديدة بالتطبيق.

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