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خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدّى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

فيما تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنّأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدّى عن شكره لسموه، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويت
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدّى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

فيما تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنّأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدّى عن شكره لسموه، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:41 PM

خادم الحرمين يتلقّى اتصالات تهاني بحلول رمضان من ملكَي المغرب والأردن وولي عهد الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك المفدّى التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنّأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

فيما تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنّأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدّى عن شكره لسموه، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

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