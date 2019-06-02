النائب العام يهنّئ القيادة الرشيدة بنجاح قمم مكة المكرمة

قال: تأتي استمرارًا لنهج القيادة بتعزيز اللحمة الإسلامية

قال النائب العام الشيخ سعود المعجب: إن عقد القمم الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ يدلّل على مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها الدولي، والاحترام البالغ الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في تلبية تلك الدعوة الكريمة".

وقال: "إن عقد القمم الثلاث يأتي استمرارًا للنهج الرائد للمملكة في تعزيز اللحمة الإسلامية والعربية والدور القيادي والفاعل في تبني نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويكلّل جهودهما بالتوفيق والتمكين والتسديد لما فيه صالح الأمتين العربية والإسلامية".