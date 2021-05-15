احتفل الشاب عبدالله حسن الشريفي الفيفي، بزواجه على كريمة مفرح بن سلمان الداثري الفيفي، مساء اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
"الفيفي" يحتفل بزواجه ثالث أيام عيد الفطر
احتفل الشاب عبدالله حسن الشريفي الفيفي، بزواجه على كريمة مفرح بن سلمان الداثري الفيفي، مساء اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
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"الفيفي" يحتفل بزواجه ثالث أيام عيد الفطرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-15
احتفل الشاب عبدالله حسن الشريفي الفيفي، بزواجه على كريمة مفرح بن سلمان الداثري الفيفي، مساء اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:02 PM
"الفيفي" يحتفل بزواجه ثالث أيام عيد الفطر
احتفل الشاب عبدالله حسن الشريفي الفيفي، بزواجه على كريمة مفرح بن سلمان الداثري الفيفي، مساء اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
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