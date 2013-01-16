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"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

هل تحتاج الحامل إلى الجرعة التنشيطية وما مدى مأمونيتها؟.. "الصحة" تجيب

قال: تعد من الفئات المعرّضة للضرر الشديد عند الإصابة بفيروس كورونا

أكّدت وزارة الصحة، اليوم، أنه من أكثر الأسئلة الشائعة خلال الفترة الأخيرة ما يتعلق بمدى مأمونية الجرعات التنشيطية للحوامل.

وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن عديداً من الدراسات أثبتت مأمونية الجرعة التنشيطية للسيدات الحوامل، ودورها في تقليل مخاطر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الحوامل من الفئات المعرّضة للضرر الشديد عند الإصابة بفيروس كورونا، ولا بد لهن من استكمال التحصين لسلامتهن وسلامة الجنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تحتاج الحامل إلى الجرعة التنشيطية وما مدى مأمونيتها؟.. "الصحة" تجيب
سبق

أكّدت وزارة الصحة، اليوم، أنه من أكثر الأسئلة الشائعة خلال الفترة الأخيرة ما يتعلق بمدى مأمونية الجرعات التنشيطية للحوامل.

وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن عديداً من الدراسات أثبتت مأمونية الجرعة التنشيطية للسيدات الحوامل، ودورها في تقليل مخاطر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الحوامل من الفئات المعرّضة للضرر الشديد عند الإصابة بفيروس كورونا، ولا بد لهن من استكمال التحصين لسلامتهن وسلامة الجنين.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:02 PM

هل تحتاج الحامل إلى الجرعة التنشيطية وما مدى مأمونيتها؟.. "الصحة" تجيب

قال: تعد من الفئات المعرّضة للضرر الشديد عند الإصابة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,646

أكّدت وزارة الصحة، اليوم، أنه من أكثر الأسئلة الشائعة خلال الفترة الأخيرة ما يتعلق بمدى مأمونية الجرعات التنشيطية للحوامل.

وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن عديداً من الدراسات أثبتت مأمونية الجرعة التنشيطية للسيدات الحوامل، ودورها في تقليل مخاطر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الحوامل من الفئات المعرّضة للضرر الشديد عند الإصابة بفيروس كورونا، ولا بد لهن من استكمال التحصين لسلامتهن وسلامة الجنين.

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