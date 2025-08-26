النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 سيدات في حزمة تكليفات إدارية وأكاديمية جديدة بجامعة شقراء

"الشهري" للإلكتروني و"المبدل" للخريجين و"المطيري" مساعداً للعلاقات

أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية شملت أعضاء وعضوات هيئة التدريس وعدداً من الموظفين.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتورة منيرة المبدل؛ بالعمل مشرفة على وحدة الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف الدكتورة أسماء الشهري؛ بالعمل مشرفة على وحدة التعليم الإلكتروني، وتكليف الدكتورة البندري ضيف الله المطيري؛ مساعدة للمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور بدر العتيبي؛ عميداً مكلفاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وتكليف الدكتور بدر المرشدي؛ وكيلاً لكلية إدارة الأعمال بعفيف.

وشملت القرارات تكليف الدكتور عبدالعزيز السياري؛ وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف باسم بن عبدالعزيز الجماز؛ بالعمل سكرتيراً لمدير الجامعة، إضافة إلى عمله سكرتيراً خاصاً، وتجديد تكليف الدكتور لفا العتيبي؛ عميداً لكلية التربية بالدوادمي، وتجديد تكليف الدكتور خالد النمر؛ عميداً لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

وحوت القرارات تكليف الدكتور بدر محمد المعجل؛ مشرفاً عاماً على الإدارة القانونية بالجامعة، وتكليف بدر محمد العمار؛ مديراً لمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف سليمان السعود؛ مديراً للإدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف أحمد السعدي؛ مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد الشريف؛ وكيلاً لكلية المجتمع بالدوادمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 سيدات في حزمة تكليفات إدارية وأكاديمية جديدة بجامعة شقراء
سبق

أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية شملت أعضاء وعضوات هيئة التدريس وعدداً من الموظفين.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتورة منيرة المبدل؛ بالعمل مشرفة على وحدة الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف الدكتورة أسماء الشهري؛ بالعمل مشرفة على وحدة التعليم الإلكتروني، وتكليف الدكتورة البندري ضيف الله المطيري؛ مساعدة للمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور بدر العتيبي؛ عميداً مكلفاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وتكليف الدكتور بدر المرشدي؛ وكيلاً لكلية إدارة الأعمال بعفيف.

وشملت القرارات تكليف الدكتور عبدالعزيز السياري؛ وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف باسم بن عبدالعزيز الجماز؛ بالعمل سكرتيراً لمدير الجامعة، إضافة إلى عمله سكرتيراً خاصاً، وتجديد تكليف الدكتور لفا العتيبي؛ عميداً لكلية التربية بالدوادمي، وتجديد تكليف الدكتور خالد النمر؛ عميداً لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

وحوت القرارات تكليف الدكتور بدر محمد المعجل؛ مشرفاً عاماً على الإدارة القانونية بالجامعة، وتكليف بدر محمد العمار؛ مديراً لمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف سليمان السعود؛ مديراً للإدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف أحمد السعدي؛ مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد الشريف؛ وكيلاً لكلية المجتمع بالدوادمي.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:25 PM

5 سيدات في حزمة تكليفات إدارية وأكاديمية جديدة بجامعة شقراء

"الشهري" للإلكتروني و"المبدل" للخريجين و"المطيري" مساعداً للعلاقات

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
2
3,653

أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية شملت أعضاء وعضوات هيئة التدريس وعدداً من الموظفين.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتورة منيرة المبدل؛ بالعمل مشرفة على وحدة الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف الدكتورة أسماء الشهري؛ بالعمل مشرفة على وحدة التعليم الإلكتروني، وتكليف الدكتورة البندري ضيف الله المطيري؛ مساعدة للمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور بدر العتيبي؛ عميداً مكلفاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وتكليف الدكتور بدر المرشدي؛ وكيلاً لكلية إدارة الأعمال بعفيف.

وشملت القرارات تكليف الدكتور عبدالعزيز السياري؛ وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف باسم بن عبدالعزيز الجماز؛ بالعمل سكرتيراً لمدير الجامعة، إضافة إلى عمله سكرتيراً خاصاً، وتجديد تكليف الدكتور لفا العتيبي؛ عميداً لكلية التربية بالدوادمي، وتجديد تكليف الدكتور خالد النمر؛ عميداً لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

وحوت القرارات تكليف الدكتور بدر محمد المعجل؛ مشرفاً عاماً على الإدارة القانونية بالجامعة، وتكليف بدر محمد العمار؛ مديراً لمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف سليمان السعود؛ مديراً للإدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف أحمد السعدي؛ مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد الشريف؛ وكيلاً لكلية المجتمع بالدوادمي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,432
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,352

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة