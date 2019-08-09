الكهرباء تعتذر لمشتركيها: سيول نخال الباحة أثّرت على 3 آلاف مشترك

استدعت فِرَق الطوارئ لزرع أعمدة جديدة وشد الشبكة الساقطة

أكدت شركة الكهرباء تأثر أكثر من ثلاثة آلاف مشترك نتيجة جريان أودية في مركز نخال الباحة، معتذرةً عن الخطأ الذي سبّبته السيول باقتلاع أعمدة تحمل أسلاكًا للضغط العالي.

جاء ذلك في رد للشركة على "سبق" حول ما نشرته بعنوان "منذ 8 ساعات.. "نخال الباحة" تعيش في ظلام دامس بسبب سقوط أحد الأعمدة".

وقالت الشركة: هطلت مساء يوم أمس الخميس أمطار نتج عنها جريان السيول بالأودية في نخال، وتسببت في سقوط أعمدة ضغط عالٍ الساعة 5:19م، تأثر بها ٣٢٢٩ مشتركًا، وتم عزل منطقة العطل، وأعيدت الخدمة لقطاع من المشتركين.

وأضافت الشركة: تبقّى ١٠٧٢ مشتركًا في منطقة العطل، تم استدعاء فِرَق الطوارئ وباشرت العمل، وتم زرع أعمدة جديدة وشد الشبكة الساقطة، وأعيدت الخدمة لبقية المشتركين المتضررين في الساعة 12:25 صباحًا.

وأردفت: الشركة السعودية تعتذر عن هذا العطل الخارج عن إرادتها.